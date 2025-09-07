Comunicar bien y los tempos del Spotify Camp Nou

Sport Render

Ahora que el ansioso regreso al Estadio está tan próximo, es hora de hacer balance de la comunicación del club respecto a las obras. Se han ido acumulando en los últimos meses retrasos y más retrasos, anuncios y más anuncios del regreso que no se cumplían.

¿Alguien se cree que está firmada una cláusula de penalización de 1 millón de euros por día de retraso que debería pagar la empresa constructora y que no se haga intención de cobrar? O no es tan exacta esa cláusula o uno no entendería que, por más imponderables o inconvenientes que hayan surgido a lo largo de estos más de dos años de obras, el club no deba exigir una compensación a la empresa turca por el largo retraso. Creo yo.

Las constantes ruedas de prensa informativas de la vicepresidenta Elena Fort acompañada de los máximos responsables ejecutivos del club en este tema, con enormes incumplimientos de lo previsto, e incluso fijando los precios de los abonos para marzo del 2025, quedan sonrojantes con el paso del tiempo.

El anuncio con el coche del regreso el día del Gamper, paseando con alborozo por las calles de Barcelona hace ya más de un mes y medio, queda casi ridículo a día de hoy viendo la situación en la que aún está el estadio, sin inaugurar.

Ya no hablamos de retrasos, que por la magnitud de la obra deben ser hasta normales. Hablamos de la gestión de esos retrasos, de la comunicación, mala comunicación en general, respecto a un tema tan capital como es la casa de los barcelonistas y el regreso al Estadi.

Sin contar los pagos o dinero adelantado por asientos aún fantasmas desde la temporada pasada que luego se tienen que devolver y que muchos socios ya han ido adelantando a pesar de la incertidumbre absoluta que existe.

Y aquí estamos, a siete días del partido liguero, primer e ilusionante partido liguero de la temporada en casa del campeón de Liga, ante el Valencia, el domingo a las nueve de la noche, y por más que uno quiera apurar, a estas horas no tenemos certeza absoluta de dónde se jugará.

Todo apunta a que será en el Johan Cruyff. Aunque ayer la Liga dijera que aún no está adaptado. Todo indica que el club está intentando, hasta el último momento, llegar a tiempo con el Camp Nou, pero ni por esas. Esta incertidumbre, esta opacidad, esta falta de información desconcierta a todos y no ayuda a darle el brillo que se merece el flamante y anhelado estreno del nuevo Camp Nou. Incluso falta casi de credibilidad, nos han dicho tantas veces que era… que ya no sabemos a qué atenernos.

Me gusta ese refrán que dice que “Nunca es tarde, si la dicha es buena”. Y ya lo creo que es buena. Por eso muchos aficionados y seguidores, muchos barcelonistas, perdonan y perdonarán estos errores y falta de rigor, o sobre todo, de comunicación. Espero que sirva de lección para la próxima vez. Si es que se hace un nuevo estadio, que espero que tarde otros 50 años.

Porque aquí estamos, en septiembre de 2026, casi un año después de la previsible inauguración en noviembre de 2025…