El complemento perfecto

Hay futbolistas que mejoran una posición y futbolistas que elevan a todo un equipo. Rodri pertenece a la segunda categoría. No llega al Barça de Flick para ocupar el centro del campo, sino para gobernarlo. Su fútbol no hace ruido porque no necesita hacerlo. Es un metrónomo: mide el tiempo, ordena el espacio y convierte cada decisión en la más lógica. Parece sencillo porque roza la perfección.

Quizás el gran salto cualitativo del Barça no estaba necesariamente en fichar al mejor delantero centro. Estaba en encontrar a quien permitiera que todos los demás jugadores fueran mejores. Rodri ofrece algo más valioso: equilibrio. Y el equilibrio, en un equipo concebido para atacar, no es prudencia, es sensatez. Rodri es la plataforma desde la que se puede ser todavía más valiente.

Con él, el Barça gana una ayuda defensiva extraordinaria. Cuando el equipo no tiene el balón, acomoda la defensa en el eje central. Lee dónde caerá la segunda jugada, corrige antes de que aparezca el peligro y protege a los centrales cuando el equipo se estira. No defiende corriendo detrás del balón, sino llegando antes al lugar donde irá. Esa inteligencia reduce transiciones, ahorra esfuerzos y permite que Flick mantenga su apuesta ofensiva sin convertir cada pérdida en una amenaza. Convierte al Barça en un bloque único, el equipo ya no se rompe.

Pero Rodri es también la salida limpia y clarividente. Elige el perfil, atrae al rival y encuentra al hombre libre. Si le presionan, libera a Pedri en la salida. Si le esperan, avanza. Si cierran el pase interior, cambia la orientación. Siempre parece disponer de un segundo más porque, en realidad, ha pensado la jugada un segundo antes. Juega con las dos piernas como si fuera ambidiestro, sin serlo.

Y después está su presencia ante el bloque bajo. Cuando el rival se encierra, Rodri se instala en la frontal como un central de balonmano. Hace circular el balón de lado a lado, fija la estructura, recoge cada rechace y evita que el ataque se rompa. El Barça ya no tiene que empezar de nuevo después de cada despeje. La jugada continúa. El asedio respira. El rival no descansa.

Algunos preguntan cómo puede complementarse con Pedri. La pregunta debería formularse al revés: ¿cómo no iban a complementarse dos futbolistas que entienden el juego antes que los demás? Rodri le quita a Pedri el trabajo más ingrato y le devuelve a su zona de influencia natural. Lo libera para influir más arriba, asociarse y acelerar el juego. Uno impone el compás; el otro escribe la melodía. No se pisan: se encuentran.

Y Fermín completa la obra desde una naturaleza distinta. Si Rodri ordena y Pedri imagina, Fermín irrumpe. Es el puñal que atraviesa la defensa rival como si fuera mantequilla, el centrocampista que juega como un cuarto atacante y aparece donde nadie lo espera. Su fútbol rompe la geometría con desmarques, agresividad y hambre de área. Es un falso centrocampista dentro de un centro del campo que ya posee pausa, dirección y sentido.

Rodri, Pedri y Fermín suman tres virtudes que pocas veces conviven: control, imaginación y profundidad. Uno sostiene el cuadro, otro mezcla los colores y el tercero rasga el lienzo. No son tres centrocampistas, sino tres formas complementarias de dominar un partido.

Con Rodri puede multiplicar el fútbol que produce esos goles. Ayuda a defender, mejora la salida, gobierna el ataque posicional y hace mejores a quienes tiene alrededor.