¿Hasta dónde se compite?

Ismael Bekhoucha y Alejandro Balde, durante el Getafe - Barça de La Liga 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

El deporte es competir, cada uno con sus armas, más aún cuando las fuerzas de los rivales son dispares, por talento, por plantilla, por presupuesto o por todas ellas juntas. El deporte profesional vive tanto de la posibilidad de que el pequeño venza al grande, metáfora de la vida, como de garantizar la calidad del espectáculo por el que paga el público, sea en el estadio o desde el sofá de su casa, el deporte es un gran circo e ingresa por eso cantidades ingentes.

Esto no va de si soy del Barça o no. No enfoco esta reflexión por ello. Tampoco la abro para debatir si el club blaugrana tiene una china en el zapato desde hace cinco temporadas en Getafe, hay rivales que se atragantan y punto. No pido la revisión de ningún penalti no sancionado. La Liga no se perdió en el Coliseum, se ha tirado en casa con rivales que han competido con armas respetables.

Voy al epicentro de mi reflexión. El deporte no se puede entender, bajo ningún concepto, como la usurpación continua de los valores del mismo, para competir con zafiedad, únicamente centrando toda tu estrategia en tratar de sacar al rival de tus casillas en cada jugada, en cada envite, con armas que el reglamento no considera preceptivas. Elevar el nivel físico desde la primera entrada te suele permitir jugar más duro y reducir la punibilidad del delito continuado por parte de los colegiados, pero hacerlo continuadamente de forma rastrera, agresiva y dolosa debería ser penalizado.

Aleñá, un caso de mutación deportiva que debería estudiarse, es un ejemplo del método bordalaniano

Aleñá, un caso de mutación deportiva que debería estudiarse, es un ejemplo vivo y continuado del método bordalaniano para luchar. El otrora talentoso jugador de La Masía, se ha convertido, abducido por las maneras de Djené, en un provocador y barriobajero forjador de contiendas fuera de tono. Cada uno contra uno suyo finaliza con un golpe o un empujón al contrario sin balón. Cada oportunidad que se le brinda, acaba en una ficción descomedida para simular haber sido agredido. Alderete entiende el rival como un punching-ball y se lo permiten. El activo más preciado del fútbol es el deportista y debe protegerse.

Bordalás se mostró muy orgulloso del encuentro, lo consideró un momento de supervivencia. Las especies sobreviven por la selección natural, la suya está clara en que está basada. Tuvo a Yellu diecisiete minutos en el campo, cambiándolo porque recibió una amarilla. Sin agresividad manifiesta no lo podía tener en el campo. No defenderé las reacciones de Gavi (por mucha debilidad que le tenga) o Balde. Ismael Bekhoucha entró cinco minutos a provocar a todo aquel al que podía acercarse, lamentable e inducido debut del chico.

El entrenador de los azulones morirá con sus modales competitivos caducos mientras se lo permitan, conduciendo a una degradación de la competición. Justo aquí es donde le propongo a Tebas que visione el encuentro del Coliseum y analice si eso puede ser perjudicial para la marca que tanto defiende.

Igual que se acabó con la bromita del mal estado de los terrenos de juego, La Liga y la Federación, a través de los colegiados, deben tomar cartas en este aspecto, si quieren valorizar al fútbol español. El tiempo real de juego y la recurrencia en la intencionalidad de las faltas deben regularse, le robo la frase a Toni Ruiz.