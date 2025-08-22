Competir en un mercado inflado

Laporta consuela a Alexia tras la final perdida en Lisboa / Valentí Enrich

Hace una semana intentaba explicar en esta misma página cómo afecta el ‘fair play’ financiero de la Liga de Javier Tebas a las secciones del Barça y, en concreto, al femenino. Lo hice porque notaba mucho desconocimiento, especialmente en redes. De hecho, titulé aquel artículo “El fair play y el femenino o por qué el Barça no se desprende de Jana para inscribir a Rashford”. Y aun así, hubo quien prefirió no entenderlo.

Días después, Xavier O’Callaghan, responsable de Deportes Profesionales del club, dio una rueda de prensa sobre este tema. Aplaudo la iniciativa del departamento de comunicación: no son las jugadoras ni los entrenadores quienes deben dar explicaciones —aunque inevitablemente se les pregunte por ello y por cómo les afecta en lo deportivo—.

O’Callaghan dejó una frase clave: “El femenino ha subido su masa salarial en un millón; el dinero está ahí, pero el mercado está inflado. Para retener a las jugadoras clave, es necesario gastar más, lo que implica confiar en la cantera”. Es la única sección que ha aumentado su masa salarial (porque también ha subido sus ingresos hasta convertirse en autosuficiente). Pero el contexto ya no es el mismo que hace unos años.

En 2021, la masa salarial del Barça femenino era de 4,9 millones. Hoy roza los 13,75. Algunas protagonistas son las mismas, pero la industria ha crecido de forma exponencial y el mercado está distorsionado por clubes que invierten sin límite. Sucede lo mismo que en el masculino: basta comparar los fichajes del Barça con los del United, City o Chelsea. Ellos pueden arriesgar; el Barça, no. Por eso este verano ha pagado por Joan García (25M) y Roony (2,5M), más allá de la cesión de Rashford.

Con el femenino pasa igual. En 2017 el Barça fichó a Lieke Martens, mejor jugadora de Europa, por entre 30.000 y 45.000 euros. Mapi León costó 50.000. ¿Cuánto valdrían hoy, en su mismo punto de carrera? El curso pasado llegaron Pajor —estrella en una posición de necesidad urgente— y Kika —apuesta estratégica—, por medio millón, más o menos, cada una. Este verano, en cambio, solo ha podido incorporarse (libre) Laia Aleixandri. La prioridad son las renovaciones, cada vez más caras porque así lo marca el mercado.

El fenómeno del mercado inflado se nota más que nunca. Dos traspasos han batido récords históricos, ambos por encima del millón, después de que el Chelsea ya rompiera la barrera con Naomi Girma en invierno. El Arsenal pagó 1,16M al Liverpool por Olivia Smith; el Orlando Pride, 1,29M al Tigres por Ovalle. Cantidades que el Barça no puede ni debe asumir por futbolistas que, con todo el respeto, todavía no han explotado.

De ahí la necesidad de mirar a la cantera y apretarse el cinturón en plena delicadeza económica. Las renovaciones de Cata Coll y Pina hasta 2028 son una magnífica noticia: ambas tenían mucho mercado y han decidido seguir. Esa es la línea: blindar el talento propio y dar oportunidades reales —no residuales— a Vicky, Sydney, Serrajordi, Aïcha, Emilka, Lucía… Porque crecerán de verdad si tienen minutos de calidad.

Eso sí: apretarse el cinturón no debe equivaler a descuidar la sección. El masculino tiró de Masia cuando peor estaba y respondió, pero porque los jóvenes estuvieron también acompañados de fichajes referentes como Lewandowski, Iñigo, Koundé o Raphinha. La fórmula es clara: fichar solo a quien realmente mejore lo que hay en casa y, al mismo tiempo, cuidar la cantera