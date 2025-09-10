¿Competir contra el Liverpool?

El fichaje más caro de la historia de la Premier League: Alexander Isak. 150 millones de euros desembolsa el Liverpool / LIVERPOOL FC

La desigualdad económica entre los clubes, sostenida y creciente desde mediados de los años noventa, ha terminado por desequilibrar las ligas domésticas y las competiciones europeas. Es un hecho.

La lógica capitalista que rige el fútbol hace que de forma inexorable los clubes más ricos lo sean cada vez más y que las diferencias con los clubes más pobres se ensanchen. Aunque no lo crean o hagan ver que no tienen culpa alguna, tanto la UEFA como las ligas profesionales contribuyen a ello con el reparto que hacen de sus ingresos.

Así, han creado un boquete insuperable entre los equipos que se han consolidado en la Liga de Campeones y quienes la juegan de temporada en temporada y, aún más, con quienes nunca lo logran. Sin embargo, también se fomenta la desigualdad cuando a los clubes que bajan de Primera se les permite tener un gasto en plantilla superior al de sus rivales; no debe sorprender, pues, que haya clubes que suben y bajan constantemente y otros que se esfuerzan por escapar de la Segunda sin conseguirlo nunca.

Desde hace tiempo se observa cómo los equipos de la liga inglesa imponen su potencial económico en cada ventana de fichajes. En estas condiciones, es lógico plantearse si el FC Barcelona podrá competir frente al Liverpool.

Ahora mismo, claro que sí. Sin embargo, a medio y largo plazo, dependerá de la capacidad para maximizar sus recursos. La clave no es el dinero que el club pueda emplear en fichajes, sino la masa salarial que podrá destinar a mantener sus figuras.

Quiero decir que si genera futbolistas como Cubarsí, Pedri o Lamine Yamal, no tendrá que gastar 400 millones para ficharlos, como ha hecho el campeón inglés para incorporar a Isaak, Wirtz y Ekitike. Sin embargo, sí que tendrá que poder pagarles el sueldo que tengan en el mercado. Por esa razón es tan esencial y urgente sanear el club.