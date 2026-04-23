Competir la Lamine-dependencia

La lesión de Lamine, un duro golpe para el equipo en la recta final de la temporada / Dani Barbeito / SPO

Lamine Yamal es tan especial que hasta se lesiona de manera diferente. Penalti, gol, carrera y al suelo. Y cambio. ¡Hay que ver lo impactante que resulta el Camp Nou en silencio! La lesión del 10 del Barça abre el debate de hoy. ¿Qué debe hacer Hansi Flick a partir de ahora?

De entrada, levantar el ánimo del habitual sector de la afición que disfruta hundiéndose ante el más leve inconveniente. Ante éste, como no es pequeño, podemos imaginar su estado de ánimo. Los actuales nueve puntos de ventaja respecto al Real Madrid deberían ser un motivo de tranquilidad para ellos y, si me permiten, también para los futbolistas.

Momento interesante para Hansi Flick. No hace falta insistir en que la ausencia de Lamine Yamal es muy significativa porque todos los equipos del mundo, sea del deporte que sea, echan de menos a su estrella. El Barça, por supuesto, también. Sin embargo, el equipo debe dar un paso adelante y minimizar la falta del 10 con mecanismos colectivos, quizás más académicos.

La primera reacción del técnico alemán tras la lesión de Lamine Yamal fue la de no cambiar nada, es decir, poner al relevo natural del 10, Roony, de extremo derecho. Es evidente que el delantero sueco ofrece prestaciones diferentes pero permite al equipo jugar con un dibujo con el que se siente muy cómodo. Ahora bien, ¿está preparado Roony para ser titular en este Barça, y en este momento de la temporada? Hay dudas...

Por tanto, Flick va a tener que darle una vuelta a la plantilla. Si Raphinha estuviera en condiciones, la mejor solución sería usar al brasileño en la banda derecha pero, como también está lesionado, no es opción. ¿Se imaginan, por ejemplo, a Ferran en esa demarcación y a Lewandowski, de delantero centro? Hay dudas, también...

La tercera alternativa es combinar las dos anteriores opciones con la presencia de Rashford en el equipo, con más protagonismo en el flanco izquierdo. O, incluso, una cuarta, llenando el equipo con centrocampistas que sean capaces de jugar por fuera, por ejemplo, Gavi o Fermín, ofreciendo mucha movilidad y tratando de sacar ventaja, al lado de futbolistas como Pedri, De Jong y Olmo, de la posesión del balón.

El baby-Barça, sin quererlo, se ha encontrado una nueva piedra en el camino para seguir creciendo. Quedan seis partidos y el titulo está cerca.