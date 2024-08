La competencia desleal al Barça

El ecuatoriano Kendry Páez y el brasileño Estevao llegarán al Chelsea en julio de 2025 / SPORT.es

Mal lo tienen los clubes tradicionales por muy saneados que estén. Cuando el Barça recupere fuelle, equilibre sus finanzas y salga al mercado a batirse por las grandes estrellas, se encontrará con un panorama desolador. A los clubes estado regados de fondos soberanos y capital público, hay que unirles ahora el fenómeno de la multipropiedad, que, a la práctica, es una gran máquina de ingeniería financiera que altera el mercado y que domina todos los ciclos deportivos.

Un ejemplo de ello es el Chelsea, que Roman Abramovich tuvo que venderse a toda pastilla por las sanciones del Reino Unido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El consorcio BlueCo, liderado por Todd Boehly y por la empresa de inversiones Clearlake Capital, se hizo con el control del club de Stamford Bridge. El movimiento fue la punta de lanza de un ambicioso proyecto que se materializó con la compra del Racing de Estrasburgo, en Francia. Hay interés en adquirir entidades en Portugal, Argentina, Brasil y Bélgica.

El nuevo Chelsea, que copia el modelo del City, dinamitó el mercado con fichajes de nuevo rico. En 2023, marcaron paquete gastándose 237 millones de euros solo en la pareja de centrocampistas Enzo Fernández (Benfica) y Moisés Caicedo (Brighton). Continúan a todo trapo.

Los Blues, que se mueven como un elefante en una cacharrería, han cogido el relevo del City en Sudamérica, donde están haciendo inversiones macizas y disparando a todo lo que se mueve. En el último año y medio, han fichado siete ‘joyas’ con las que se han gastado casi 150 millones de euros en traspasos, a lo que hay que sumarle las correspondientes comisiones. En este período, por ejemplo, el Barça ha invertido 30 ‘kilos’ con Vitor Roque.

El Chelsea va por anticipación, bloqueando el mercado, sin importarle el riesgo deportivo y financiero de cada operación. Han fichado dos futbolistas que van para crack y que solo tendrá en el próximo verano: el ecuatoriano Kendry Páez (Independiente del Valle), que lo cerraron cuando tenía 15 años, y el extremo zurdo Estevao 'Messinho' (Palmeiras), de 17 años, por el que pagarán más de 61 millones con variables incluidos.

Ya tienen bloqueado a Gabriel Mec (Gremio), de 16 años, que representa Neymar padre, que costará 24 ‘kilos’ y solo podrán tener en 2026. Mientras, el pivote Andrey Santos (ex Vasco da Gama) y el extremo zurdo Ángelo Gabriel (ex Santos), sobre el cual el Barça tenía una opción de compra que no ejecutó, afrontan su segunda temporada en Estrasburgo, donde acaba de llegar el extremo izquierdo colombiano Óscar Perea (At. Nacional). Y el ‘9’ Deivid Washington (ex Santos) tiene su futuro indefinido tras jugar en el juvenil de los Blues...

Este verano intentaron, sin éxito, la contratación del lateral derecho Pedro Lima (Sport Recife), el 'nuevo Cafú' que acabó yéndose al Wolverhampton, por 8 millones de euros. Es un suma y sigue. Es imposible competir con ellos.