Colección de incertidumbres con Fermín de fondo

Fermín López abandonando Vallecas a 24 horas para que cierre el mercado. / Sergi Capdevila

El Barça suspendió el test de estrés de Vallecas, uno de estos campos duros y auténticos que sirven para medir el estado real de un equipo. Y la verdad es que este segundo Barça de Flick empató sin ni siquiera merecerlo, con un penalti como mínimo discutible, y fue salvado del abismo gracias a una actuación portentosa de Joan Garcia, que ya puede exhibir su primer gran rescate del equipo en su hemeroteca blaugrana.

Todavía es muy temprano, y el empate tiene algunas atenuantes, como por ejemplo el impresentable patatal en el que discurrió un encuentro que, por momentos, sin el VAR funcionando y averiados hasta los carteles de sustitución, pareció un encuentro del pasado siglo, impropio de un campeonato que no hace tanto se proclamaba el mejor del mundo. Pero la sensación es que aquella maquinaria perfectamente afinada que construyó Flick la temporada pasada tiene en este inicio de curso algunos desajustes que la hacen chirriar seriamente.

Lagunas en todas las líneas

Cierto, estamos todavía en la pretemporada de la temporada oficial, y ya se sabe que todo lo que se juega en agosto parece que todavía no va en serio. Pero el equipo tiene ahora mismo lagunas significativas en cada una de sus líneas, empezando por Lewandowski, lento en llegar a su punto óptimo, y siguiendo por Dani Olmo, que no termina de encontrar su sitio en el campo. El único que parece estar exactamente al mismo nivel estratosférico del año pasado es un colosal Pedri, ahora mismo convertido en la única red de seguridad del equipo.

Cierto, no hay todavía nada alarmante, pero es indiscutible que este equipo se mueve en medio de varias incertidumbres, desde el fantasmagórico retorno al Camp Nou hasta un extraño mercado de fichajes, en el que el central titular se dio a la fuga por sorpresa, y sobre la campana nadie sabe si en las próximas horas Fermín se irá o continuará en el Barça.

El episodio de Fermín es un recordatorio de que algo se está moviendo en la estructura profunda del vestuario y que no todos van a aceptar las mismas jerarquías que regían el pasado año. Tras la marcha de un líder como Iñigo Martínez, en pleno ocaso de Lewandowski y con un capitán como Ter Stegen debilitado y perdiendo posiciones, es evidente que van a moverse unas cuantas placas tectónicas, algo por cierto lógico en un vestuario lleno de talentos jóvenes que luchan por llenar los huecos que van dejando veteranos cada vez más desconectados.

Más vendedor que comprador

El tsunami de Fermín ha servido también para recordarnos una obviedad que no es nueva: el Barça mantiene la fuerza de su marca y su irresistible encanto, pero su economía altamente precaria le hace estar más cerca de ser un club vendedor que comprador. En esta última semana ha sentido en el cogote el aliento temible de un club de la Premier seduciendo a una de sus joyas. Un auténtico aviso para navegantes y para los años que vienen.

El Barça está acometiendo la mayor obra de su historia al mismo tiempo que intenta recuperarse de una grave crisis, y además juega en una liga debilitada que está a años luz de la primera del mundo, como pudimos comprobar ayer en Vallecas. La buena noticia es que el Barça es precisamente el club que mejor antídoto posee contra las inclemencias del mercado. Se llama cantera, y es la mejor del mundo. Lo que está claro es que el partido de Vallecas le recuerda al Barça que nada sirve vivir del pasado y que tendrá que adaptarse rápido a las nuevas exigencias que le vienen encima.