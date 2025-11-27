Un coladero en Europa que retrata al Barça

El Barça se dio descanso en la jornada de ayer para meditar el KO en la Liga de Campeones en Stamford Brigde. No olvidemos que es un campo en el que tradicionalmente al equipo azulgrana le ha costado ganar y que allí, para sumar, ha tenido que recurrir a la épica. Ahí están los casos de Ronaldinho o Andrés Iniesta. Esto quiere decir que perder en Londres entra dentro de lo previsto. Dicho esto, el repaso del Chelsea fue histórico porque los ingleses van a otro ritmo. Mientras el Barça va al ‘trontrón’, el equipo de Maresca juega a otra velocidad.Los jugadores de Flick han perdido, por lo visto hasta ahora, el hambre, muestra de ello es la forma en la que bajaron los brazos tras la expulsión de Araujo. Saber competir es una premisa de todo equipo ambicioso y el Barça no la mostró en Londres.

Es evidente que el Barça tiene un problema defensivo. Y no solo de los defensas, que también. Hay detalles que duelen como puñales. Es de los equipos que en Europa ha encajado más goles: 10 en cinco partidos. Así no se va a ningún sitio. Y es evidente que atrás ha habido mucha inestabilidad. Primero, en la portería donde se echa al portero titular y capitán para dar entrada a Garcia y se mantiene a un portero (Szczesny) que está para volver a Marbella. Decisiones arriesgadas que, unidas a las lesiones, han provocado inestabilidad. En defensa se acusa demasiado la marcha de Íñigo porque se ha perdido la raza propia de todo defensa, Cubarsí debe jugar en el lado izquierdo donde sufre. Luego está el caso de Christensen, que se cae a pedazos. Oel de Araujo, que ya lleva demasiadas veces señalado. Ysi se mira al lado derecho nos encontramos con Koundé que es una sombra de lo que fue, pero además no tiene sustituto porque el que lo era (Eric García) debe tapar otros agüjeros.

Trabajo de Flick será encontrar una estabilidad en esta zona que hace aguas y que acaba penalizando en demasía al equipo. Sin ser fuertes atrás, este equipo no tiene nada que hacer. Recuperar esta seguridad es una prioridad para reencontrar el camino.