El club de la paranoia

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la última asamblea / REAL MADRID

El Real Madrid se ha convertido en un viejo cascarrabias que vive enfadado con el mundo porque es incapaz de asumir los cambios que se producen en él. Es un anciano nostálgico del pasado porque cualquier tiempo pretérito fue mejor. El Real Madrid es Clint Eastwood en Gran Torino, un señor que vive aislado y está convencido de que la humanidad conspira en su contra. Si no fuera porque el poder de los blancos es enorme y el club mantiene su capacidad para atemorizar a su entorno (Walt Kowalski blandiendo su rifle) podría incluso despertar algo de lástima entre los más empáticos.

El Real Madrid es hoy la viva imagen de su presidente, Florentino Pérez, que tiene secuestrada a la entidad con sus paranoias. Ha logrado hacer creer al madridismo que está librando una guerra cruenta contra todo y contra todos: UEFA, RFEF, LaLiga, CTA, CSD... El informe arbitral dirigido a la FIFA es aplaudido por la gran mayoría de su entorno mediático, que lejos de preguntarse nada, asiente al unísono al ritmo que marca su gurú espiritual, líder de una secta en la que se ha desatado la locura colectiva. Sus quejas, sus llantos y sus campañas forzaron el cambio en la estructura del Comité Técnico de Árbitros y también en el sistema de designaciones, castigos arbitrales e incluso el VAR.

Xabi Alonso, protestando ante Gil Manzano / AP

Y ni siquiera así parece suficiente. Los altavoces propagandísticos siguen machacando a todo aquel que no abrace la fe ‘florentinista’ al grito de “¡Negreira! ¡Negreira!” mientras alzan sus brazos con las palmas de las manos abiertas y los ojos en blanco. Nunca mejor dicho. Nadie a su alrededor es capaz de poner algo de cordura a tanta paranoia y el Real Madrid vive cada día más alejado de la realidad. Cualquier cambio, cualquier movimiento que no sea dictado por el líder de la secta pasa a ser sospechoso para la mente de quien se siente perseguido.

Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, junto a Florentino Pérez / REAL MADRID

El error en la expulsión de Huijsen, una anécdota imperceptible en un sistema arbitral que vive atemorizado, sirve para probar todas las teorías conspiranoicas. El Barça lleva años atónito ante tanto desvarío, pero ya no está solo porque la ida de olla es tan evidente que ha acabado traspasando fronteras. De Zerbi lo verbalizó tras ver cómo caía en el Bernabéu con un penalti inventado en el área de su equipo, el Olympique de Marsella, pero no es el único: Benatia, Carragher o Payet son algunas de las voces que, tras un nuevo escándalo europeo, han roto su silencio. Mientras en territorio español el secuestro mediático no permite la disidencia, a nivel continental los lloros del viejo cascarrabias enfadado con el mundo son interpretados como una broma pesada que la realidad desmonta sin reírse lo más mínimo. Más bien todo lo contrario.