El club se olvida de Xavi Pascual y la temporada se puede hacer larguísima

Por diversas circunstancias en cada partido, parece estar desvaneciéndose el espectacular efecto que tuvo en el equipo la llegada de Xavi Pascual con 16 victorias en los primeros 20 partidos tras el 8-10 que acumuló Joan Peñarroya con el paréntesis de las tres victorias con Óscar Orellana.

El Barça ha perdido siete de sus 11 últimos encuentros oficiales, incluyendo la dolorosa eliminación a manos del Baskonia en las semifinales de la Copa del Rey (67-70) y la derrota del miércoles en la pista de una Virtus Bolonia sin Daniel Hackett ni Alessandro Pajola por 83-80 con un triple final de Laprovittola que escupió el aro.

La situación no tiene retorno. "¡Claro que estamos al límite!", respondía recientemente Xavi Pascual en una rueda de prensa. "Empezamos muy bien, pero después de más o menos 15 minutos perdimos totalmente el control. En la recta final tuvimos opción de ganar y una vez más no lo logramos hacer", dijo el técnico tras caer en el Virtus Arena.

Pues... olvídense definitivamente de los fichajes, porque este miércoles también era el último día para inscribir nuevos jugadores en la Euroliga. Uno puede confeccionar mejores o peores plantillas, con más o menos pasaportes, pero lo que es imperdonable a estas alturas es que sea corta con más de 70 partidos y cada vez más jornadas triples.

Kevin Punter no puede hacerlo todo / EUROPA PRESS

Xavi Pascual puede hacer maravillas, pero ni meterá puntos, ni dará asistencias ni atrapará rebotes. Es bajito y no es su función. Con Juan Núñez aún lesionado, con un descarte obligatorio en cada partido de Liga Endesa al ser extranjeros Clyburn, Cale y Norris y con jugadores como Youssoupha Fall que estuvo descartado el pasado verano, todo son obstáculos.

El equipo se sostiene por el carácter de Kevin Punter y Joel Parra, las ganas de Tornike Shengelia y de Satoransky, el talento de un Jan Vesely cada vez más lastrado por el físico y los fogonazos de Laprovittola, Brizuela y de un Clyburn que está yendo preocupantemente a menos. Willy Hernangómez sigue sin ser decisivo ni por asomo, los 'Mi/yles' son simples jugadores de equipo, a Juani Marcos le está costando dar el salto y no hay más.

Con Joan Laporta a la cabeza, el club ha dejado 'tirado' a un Xavi Pascual al que se le prometieron fichajes que no han llegado mientras el desfile de refuerzos en los 'grandes' de la Euroliga parecía la Pasarela Cibeles. Aunque claro, si los refuerzos son intentar el regreso de Thomas Heurtel o la llegada de Ralzinho Neto como se trató de hacer con Peñarroya, apaga y vámonos.

El caso es que mientras se desliza el interés por Sylvain Francisco o por Timothé Luwawu-Cabarrot, algunos como el ínclito Josep Cubells a la cabeza parecen haber olvidado que estamos todavía en febrero y que la temporada no acaba hasta junio. Salvo milagro, estos meses se pueden hacer larguísimos. Pueden ser una pesadilla que acaba aniquilando al técnico, el menos culpable (de largo) de la situación. Miren hacia arriba. Yo lo hago.