Un club a la altura del equipo

El Barça, campeón de la Supercopa 2025

El Barça hizo un partido extraordinario ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Siempre nos quedará la duda de lo que habría sucedido, quiero decir con qué resultado hubiera terminado, si Jesús Gil Manzano hubiera mostrado la segunda amarilla a Camavinga en el minuto 45 y con 1 a 3 en el marcador, o a Vinicius en el minuto 67 con 2 a 5 y el partido equilibrado con 10 futbolistas por banda.

Ahora: la expulsión de Wojciech Szczesny permitió observar dos excelentes versiones del equipo de Hansi Flick que aún no habíamos visto. Mientras fueron once futbolistas, el juego de los blaugrana fue un festival ofensivo con buen equilibrio defensivo, gracias a un medio del campo omnipresente en las dos fases del juego. Y una vez se quedaron con diez futbolistas y justo después de encajar un gol, una exhibición táctica defensiva que no dejó que el Madrid entrara en el partido ni con ocasiones ni con goles para que pudiera apelar a su épica. Que el 2 a 5 les ayudó, es obvio, pero no les resta mérito.

Sería aquel en el que inscribir a los jugadores que se fichan no sea una proeza

La temporada del Barça es muy buena. Ha ganado los dos partidos contra el Madrid, el del Bayern y el del Borussia de Dortmund de forma contundente, y debería haberse impuesto también contra el Atlético de Madrid. En La Liga, está a seis puntos del Atlético y a cinco del Madrid porque el Barça la pifió de manera sorprendente contra rivales inesperados. Puede entenderse por la adolescencia de la cantera y, en todo caso, no desmerece la valoración general.

No sabemos si añadirán algún título más a la Supercopa. Es probable. El nivel del equipo es alto, tanto por lo que han logrado como por lo que se le intuye. Y porque al frente hay un técnico como Hansi Flick que ha sabido ordenarlos y aislarlos de todo el revuelo con el que debe convivir.

Ahora, un club que estuviera a la altura de este equipo sería aquel en el que inscribir a los jugadores que se fichan no fuese una proeza. En el que ni fuese necesario, ni se hiciesen ruedas de prensa como la de ayer del presidente Joan Laporta.