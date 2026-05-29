Las claves tácticas del fichaje de Gordon

Las lesiones de Raphinha en el tramo decisivo de la temporada condicionaron excesivamente el rendimiento del equipo barcelonista en las eliminaciones en Copa y Champions. Por su calidad técnica e individual, por supuesto, pero también por el plus táctico y de intensidad que el brasileño aporta. Sin Raphinha, Hansi Flick se quedó huérfano de agresividad defensiva para presionar a los defensas contrarios y también de ayudas en el repliegue del propio centro del campo azulgrana. Detectada esta carencia, Flick y Deco han decidido buscar una solución que blinde al Barça de posibles incidencias de este tipo en el futuro.

El fichaje de Gordon incide en esta causalidad. El ex extremo del Newcastle es un jugador rápido, eléctrico y con mucho desborde, pero también posee un físico sobresaliente que le permite ser muy agresivo en la presión al contrario, con lo que son muchos los balones que roba en zonas peligrosas. Es más, el propio Gordon se define como un futbolista con unas condiciones físicas privilegiadas, especialmente dotado para la intensidad en la recuperación del balón y cubrir grandes distancias.

Estamos ante un futbolista completísimo y de una gran versatilidad táctica que puede jugar en cualquier puesto de la delantera, hecho muy valorado por Flick, que ve la plantilla como un ente global que ha de cubrir todas las necesidades del estilo de juego que practica el equipo.

Gordon no viene a sustituir a nadie ni mucho menos a facilitar una teórica salida de Raphinha, si no a fortalecer y blindar los puntos fuertes del equipo.