La verdad de las cláusulas de Joan Garcia y Nico Williams

Joan Laporta en la reunión ordinaria del senado

Sin ser baratos, sí podemos considerar que Joan Garcia y Nico Williams eran los futbolistas con mayor relación calidad‑precio del mercado en sus respectivas posiciones. Sin duda alguna, no había por ahí ningún otro portero con las condiciones, personalidad y juventud de Joan por veinticinco millones. ¡Ni uno! Y entre los extremos más destacados del mercado mundial, Nico es el más joven, el que mejor encaja en el sistema Barça y el que mejor precio tiene.

Las cláusulas de rescisión, que tantas veces suponen una barrera para el comprador, en esta ocasión han jugado a favor del Barça, que por un precio razonable que los jugadores tenían pactado con sus clubes según sus situaciones personales y contractuales, ha podido ficharles sin que Espanyol y Athletic pudieran impedirlo.

Los importes de estas cláusulas tienen su razón de ser y exoneran al Barça de todas las acusaciones que le imputan. En el caso de Joan Garcia, los veinticinco millones iban en consonancia con la modesta ficha que cobraba, 300.000 euros anuales, y en el de Nico Williams, los sesenta millones obedecen al pacto que en su última renovación estableció con su club para dejar abierta una puerta a un traspaso que pudiera satisfacer a ambas partes.

Digan lo que digan ahora en Bilbao, el Athletic estaba de acuerdo en una operación a dos años vista acordada en un momento en que el jugador podía irse gratis dado que finalizaba contrato. Buscaron una cifra que no asustara a los posibles compradores y a la vez salvara la economía del Athletic y la cara a sus dirigentes. No tienen nada que reprochar a Nico: son sesenta millones que al Athletic ya le parecieron bien cuando los firmó como mal menor en una acción largamente celebrada en su momento.

Y digan lo que digan en el Espanyol, tampoco en Cornellà pueden quejarse. No es por nada, pero en ningún momento el club blanquiazul hizo el más mínimo ademán de ofrecer un aumento salarial a su portero ni de intentar una renovación, aunque fuera solo de cara a la galería. Es decir, les interesaba traspasarle. Es más, ya lo tenían presupuestado; todo el españolismo tenía asumido que Joan no seguiría. Esa es la verdad, en ninguno de los dos casos ha habido traiciones ni faltas de respeto. Nada que protestar cuando el precio lo han puesto ellos mismos.

Esa es la realidad, todo lo demás sobraba. Especialmente, las pintadas, insultos y amenazas de parte de unas aficiones heridas. Y lo que más ha sobrado ha sido la reacción del Athletic, ese comunicado/denuncia a la Liga, surrealista a más no poder, que no hace más que alimentar odios que nadie sabe hasta dónde pueden llegar. Con todo, la presión en los despachos no es menor ni más disculpable que la que se ejerce sobre el propio Nico, al que le han llenado la cabeza de agua sucia. ¿A que sí al final se va al Bayern no habrá traiciones ni faltas de respeto? Pues eso...

El año horribilis de Guardiola

La eliminación del City en el Mundial de Clubes ha sido la culminación de una temporada nefasta para Guardiola. De pronto, por razones tan inexplicables que escapan incluso a un entrenador de su prestigio y experiencia, todo se ha venido abajo: tercero en la Premier a trece puntos del Liverpool y eliminado en la repesca de la Champions por un Madrid menor, la humillación final ante el Al Hilal le deja en una situación delicada. Esto es un final de ciclo sin anestesia y lo que más sorprende es que Guardiola no lo haya visto venir, como sí lo vio en el Barça cuando prefirió marcharse antes de “prendre mal” (hacernos daño) en previsión de que la relación con el equipo y el club se deteriora por el desgaste de tantos años exitosos. Siempre he valorado aquella decisión por el ejemplo de honestidad que significó.

Lo fácil hubiera sido seguir montado en la ola del éxito y continuar añadiendo ceros a su contrato; lo honesto, sin duda, es dejar paso si entiendes que ya lo has dado todo. Quizás ahora que vive horas bajas en el City se arrepiente de no haber obrado igual, pero la cuestión es que no le ha importado exponerse a una situación crítica y liderar la necesaria reconstrucción del equipo. Tiene dinero pero eso no es garantía de nada. Y ya no tendrá a su lado a Txiki Begiristain, la persona más especial de su vida, según propia confesión. Todo un reto ante el que el mundo del fútbol está expectante.