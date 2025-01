Un clásico, dos inscripciones, un perdón y una dimisión

Bellingham, goleador ante el Mallorca / EFE

El próximo domingo, en Yeda, el fútbol promete regalarnos 90 minutos de intensidad con un nuevo capítulo del eterno Clásico entre el Barça y el Real Madrid. Sin embargo, es imposible ignorar el ruido extradeportivo que rodea esta final de la Supercopa de España, un torneo que parece haberse convertido en el espejo de las tensiones que vive el fútbol actual.

El FC Barcelona llega al partido tras una semana que, más allá de lo futbolístico, ha estado marcada por turbulencias institucionales y administrativas.

La cautelar que permite la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor a última hora ha sido un alivio, pero no oculta las dificultades que enfrenta el club en la gestión de su plantilla debido a los límites salariales. Los futbolistas vivieron la peor parte al no poder jugar en la semifinal pero estarán disponibles, gracias al CSD, para una final que necesita más que nunca talento y profundidad en el banquillo.

A esto se suma la dimisión de Juli Guiu, vicepresidente de Marketing, envuelto en la polémica de las comisiones de Darren Dein, un tema que salpica acuerdos tan estratégicos como los firmados con Spotify y Nike. La salida de Guiu no es solo un movimiento interno, es un recordatorio de que el Barça sigue lidiando con un entorno convulso.

En el otro lado del duelo, el Real Madrid no se queda atrás en cuanto a controversias. La decisión de que Vinicius pueda disputar la Supercopa ya que su sanción afecta únicamente en Liga ha reabierto el debate sobre el trato diferenciado a ciertos jugadores o clubes. El brasileño, sancionado por un acto de evidente indisciplina, pero liberado para la Supercopa mostró que no ha aprendido nada en la semifinal ante el Mallorca. Por si no era poco todo esto, se juega en Arabia, lejos de los aficionados de casa, cerca de los petrodólares, la emoción está servida.