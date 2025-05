El clásico que espero ver esta tarde: el Barça gana la Liga

Lamine, Cubarsí, Casadó y Gavi después de celebrar un gol en un clásico / Valentí Enrich

Me van a permitir una frivolidad este domingo de mayo que culmina una semana blaugrana trascendental. Quiero hacer correr la imaginación, vislumbrar el futuro que viene. Muchas veces las ilusiones acaban convirtiéndose en realidad. Este no es un artículo de análisis ni de reflexión. Tampoco un estudio del momento que vive el Barça tras despedirse con la cabeza muy alta de la Champions. Por encima de todo es un deseo, un sueño que me gustaría que esta tarde se convierta en realidad. Está escrito más con el corazón que con la cabeza. Es cuestión de imaginar lo que puede suceder, con voluntad de que se cumpla.

Lleno hasta la bandera en Montjuïc. Entrada récord de la temporada. El partido bien lo vale. La afición culé vuelve a sintonizar con el equipo, vibra mas que nunca, canta y disfruta como si estuviera en el Campo Nou. La derrota en Milán, lejos de provocar un bajó emocional, ha sido un acicate ante la oportunidad de levantar la cabeza solo cinco días después. El clásico llega en buen momento y hay que aprovecharlo. No todos los días se pueden matar dos pájaros de un tiro. Proclamarse virtual campeón de Liga y dejar al Madrid en blanco. Doble satisfacción. El ambiente es espectacular y la fe en el equipo de Flick inquebrantable.

Comienza el partido. El Barça va a por todas consciente de lo mucho que se juega, de su gran oportunidad. El Madrid sale a verlas venir, agazapado, temeroso, intentando capear los primeros minutos. Cada vez que llega el balón a Lamine se disparan las ilusiones. Si es capaz de repetir el gran juego mostrado ante el Inter puede ser la clave de la victoria. Pronto demuestra que con solo diecisiete años es mucho mejor que Vinicius. La afición empuja y el ambiente se caldea.

Antes del descanso Lamine provoca la apoteosis con un gol que lleva al marcador la superioridad que se ve en el campo. Se festeja como media Liga. El Barça domina con un 'pressing' asfixiante, los blancos intentan esquivar el temporal. Los socios disfrutan conscientes de que hay un gran equipo de futuro. En la segunda parte la estrategia no cambia. Los de Flick quieren mas y aprietan, no quieren sufrir por no saber matar el partido a tiempo como sucedió en Milán. Lección aprendida. Llegan más goles culés y Montjuïc se convierte en una fiesta. El Madrid es la viva imagen de su triste temporada, un equipo sin juego, impotente, en pleno final de ciclo. Ancelotti firma su partido de despedida. Lewandowski supera a Mbappe en la conquista del Pichichi.

Me gustaría que esta crónica irreal se convirtiera en una premoción, en un augurio de lo que pasará esta tarde. Pero si sucede lo contrario, tampoco será el fin del mundo. Quedan jornadas para arreglarlo. Pero tengo la confianza de que los jugadores del Barça me harán quedar bien. Confío en ellos porque son mejores y toca volver a demostrarlo como sucedió en el Bernabéu y en la Supercopa. El buen trabajo de Flick merece recompensa. De esta manera, la temporada puede acabar con un triplete: Supercopa, Copa y Liga.