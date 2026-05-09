Un clásico más emocional que futbolístico

Estos días hemos disfrutado de las semifinales de la Champions y de la Europa League, siguiendo también con mucha atención la Conference League y la clasificación del Rayo para disputar la final, algo que además permite a la liga española contar con cinco plazas en la próxima edición de la Champions League. ¡Gran trabajo de Iñigo Pérez al frente del Rayo! Pero esta jornada nos regala el gran derbi Barça–Real Madrid, posiblemente uno de los partidos más apasionantes del fútbol mundial y, además, un encuentro que podría decidir al campeón de la mejor liga del mundo. ¡Espero poder felicitar al Barça al final del partido por conquistar el título!

Jules Kounde y Vinicius Junior se encaran en un clásico / EFE

El Real Madrid llega inmerso en muchos problemas deportivos e internos: una plantilla sin la unión suficiente, un vestuario crispado, rendimientos individuales muy discutidos y una evidente falta de confianza y complicidad con el entrenador. Valverde y, con toda seguridad, Tchouaméni no estarán en el derbi. Mbappé parece que sí podrá entrar en la convocatoria como suplente, aunque lleva dos semanas sin entrenar. La presencia de Courtois sigue siendo una incógnita y, sobre todo, existe una gran frustración en el club por la posibilidad de terminar la temporada sin títulos.

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / DANI BRBEITO / SPORT

Probablemente varios jugadores dosificarán esfuerzos pensando en el Mundial, porque, salvo por orgullo y amor propio, ganar la Liga parece prácticamente imposible. Además, la falta de autoconfianza y la incertidumbre sobre el futuro de muchos futbolistas condicionan mucho el rendimiento colectivo. Pero ya se sabe: “el león herido” siempre es peligroso.

¿Cómo debe afrontar el Barça el derbi?

Más que nunca, el equipo debe estar totalmente concentrado y mentalizado. No puede relajarse ni confiarse pensando que, por las bajas del Real Madrid, será un partido fácil. Al contrario, el Barça debe asumir que será un encuentro complicado y exigente, posiblemente más difícil de lo que parece. El máximo rival, aunque debilitado, sigue teniendo capacidad para defender bien, generar ocasiones y ser efectivo. Ya lo vimos ante Manchester City y Bayern: incluso dominado y con menos posesión, el Madrid es muy peligroso al contragolpe.

Vinicius, Mbappé, Bellingham, Brahim Díaz, Gonzalo, Alexander-Arnold, Fran García, Álvaro Carreras y Mastantuono son jugadores muy rápidos en transiciones ofensivas y capaces de generar peligro constantemente. La defensa del Barça deberá estar muy atenta y coordinada, especialmente en las coberturas sobre el lado de Vinicius. Será clave contrarrestar su velocidad, sobre todo en carreras largas.

En los duelos individuales, especialmente cerca del área, el Barça tendrá que reducir al mínimo los espacios para evitar desequilibrios y asociaciones rápidas entre Vinicius, Gonzalo y Bellingham. Cubarsí, Koundé, Araujo, Gerard Martín e incluso los centrocampistas como Pedri, Gavi o De Jong deberán ayudar constantemente en estas situaciones. Las coberturas serán fundamentales.

Koundé y Vinicius, durante la final de la Supercopa de España de 2026 / Ángel Martínez/RFEF

Es cierto que el centro del campo madridista, sin Valverde ni Tchouaméni, cuya presencia está en el aire y tampoco puede descartarse, pierde creatividad y llegada, pero con jugadores como Camavinga, Thiago Pitarch y Bellingham seguirá siendo competitivo. No descarto incluso que Alexander-Arnold actúe como centrocampista, una posición en la que ya ha jugado con Liverpool y la selección inglesa. Habrá mucha intensidad, presión y agresividad competitiva. Ante eso, los centrocampistas del Barça deberán mover el balón con rapidez, con pocos toques, evitando excesivas conducciones y buscando verticalidad, algo que suele incomodar mucho al Real Madrid.

En defensa, el Madrid no ha mostrado suficiente solidez ni coordinación, en gran parte por las numerosas lesiones de Rüdiger, Militao, Alaba, Asencio, Mendy y Carvajal. Arbeloa apenas ha podido repetir alineación en la línea defensiva. Si Alexander-Arnold juega en el medio, probablemente la defensa estaría formada por Asensio como lateral derecho, Rüdiger y Huijsen como centrales y Fran García en el lateral izquierdo. Sería una sorpresa ver a Álvaro Carreras por el conflicto que ha tenido con el entrenador.

Jude Bellingham y Antonio Rüdiger, tras la eliminación en Múnich del Real Madrid en la Champions. / RONALD WITTEK / EFE

Esa línea defensiva tendría menos capacidad ofensiva y menor salida de balón desde atrás, lo que obligará al Barça a utilizar mucho juego asociativo en zonas reducidas y con gran acumulación de jugadores rivales. En ataque, el Barça necesitará mucha movilidad entre líneas, llegadas coordinadas desde segunda línea de Pedri, Gavi y De Jong, así como incorporaciones de los laterales Koundé, Cancelo o Balde. Todo ello con velocidad, pocos toques y amplitud para desordenar el sistema defensivo del Madrid. Si sube Cancelo, Koundé deberá guardar la posición —o viceversa— para mantener el equilibrio defensivo y evitar contragolpes peligrosos.

Arbeloa, en la banda / EFE

Intuyo un ataque azulgrana formado por Rashford en la derecha, Fermín en la izquierda, Ferran Torres como delantero y Olmo de mediapunta, aunque también es posible que Flick apueste por un centro del campo con De Jong, Gavi y Pedri, dejando a Olmo en el banquillo de inicio. Ambas opciones son válidas. En defensa, creo que Hansi Flick mantendrá su línea habitual de los últimos partidos, con Koundé y Cancelo en los laterales y Cubarsí junto a Gerard Martín como pareja de centrales. También será importante evitar faltas laterales y córners en contra, ya que el Real Madrid sigue siendo muy poderoso en el juego aéreo.

Controlar las emociones

Uno de los puntos clave para el Barça será controlar las transiciones ofensivas del Real Madrid y reaccionar con una presión intensa y coordinada tras pérdida. También será fundamental la eficacia de cara a portería, porque todo apunta a que el Barça será el equipo dominador y con mayor posesión.

El control emocional también jugará un papel decisivo. Si el Barça logra adelantarse pronto en el marcador, con el apoyo del público y la moral disparada, el Real Madrid podría quedar muy tocado y el partido abrirse claramente a favor azulgrana. Es evidente que en un derbi puede pasar cualquier cosa. Ambos equipos cuentan con grandes jugadores, especialmente motivados para este tipo de encuentros, con fortaleza mental para soportar la presión y una enorme calidad técnico-táctica que siempre marca diferencias.

Gavi, en el partido ante el Celta / Dani Barbeito

El Real Madrid hará todo lo posible por ganar, porque el empate no le sirve y además quiere evitar celebrar el título del Barça en el Nou Camp. Por eso, los jugadores azulgranas no deben precipitarse ni jugar con ansiedad. Deben tener calma, serenidad y paciencia, sabiendo que el empate también puede ser suficiente, aunque sin renunciar a mover el balón con rapidez e intensidad. Estoy seguro de que disfrutaremos de un gran partido. Yo estaré en el Nou Camp y confío plenamente en que celebraremos la victoria del Barça y el título de Liga.

¡Visca Barça!