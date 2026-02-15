Yo lo tengo claro, votaré a Joan Laporta

El próximo día 15 los socios del Barça acudiremos a las urnas para elegir presidente. Yo tengo claro que volveré a votar a Joan Laporta. He hecho balance de su gestión y le pongo un ocho. En el plano deportivo, le pongo un nueve. Tenemos una muy buena plantilla y el acierto con la elección de Hansi Flick para el banquillo es total. Un ocho le pongo a las secciones. El femenino sigue dominando el fútbol continental y los equipos del Palau siguen haciéndolo bien teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que atraviesa el club desde hace años.

A nivel económico, le pongo un siete. Veníamos de una gestión nefasta del peor presidente de la historia del Barça y poco a poco se ha ido enderezando. Se ha hecho un buen trabajo, aunque la situación sigue siendo precaria. En cuanto al área social, otro ocho. Ha tenido la valentía de hacer el nuevo Spotify Camp Nou y se ha gestionado bien el exilio en Montjuïc. El único tema negativo ha sido el retraso en la vuelta al Estadi y ciertas informaciones que han salido respecto a la situación laboral de algunos trabajadores, aunque no tengo claro que eso sea responsabilidad de la directiva.

Notable alto para Laporta y dos peticiones: Que el incremento de los abonos sea solo el del IPC y que los abonados que hemos estado juntos en Montjuïc lo estemos también con el Spotify Camp Nou acabado.