¡Claro que la culpa es del Ayuntamiento!

SPORT visita el Spotify Camp Nou / Valentí ENRICH / Sport

Tienen razón Joan Laporta, Elena Fort, todo el FCB y quienes, como ellos, afirman que el Ajuntament de Barcelona es el culpable de que el primer equipo de fútbol todavía no haya regresado al Camp Nou. ¡Por supuesto, faltaría más!

El Ajuntament tuvo la culpa de que el FCB cambiara las reglas de juego con el partido ya empezado para que la constructora turca Limak (que no cumplía con los requisitos de máximos previos antes de esa modificación exprés que no pasó por junta directiva) pudiera participar en el concurso de remodelación del Camp Nou. Son tan buenos los turcos que en cuatro meses tuvieron preparada la propuesta final, desde septiembre a diciembre de 2022, cuando el resto de las constructoras españolas que licitaban llevaban dos años trabajando en el proyecto. Pero Limak lo hacía más rápido y más barato que nadie. Y si no cumplían, multa al canto. Un ‘kilo’ por día de retraso. Fue el Ajuntament quien puso esas garantías, sí.

También tiene la culpa el Ajuntament, claro está, de la dimisión irrevocable del directivo Jordi Llauradó, encantado él con la elección de Limak y, sobre todo, con el modelo de financiación del Espai Barça y los intereses a pagar, entre un 5 y un 7%, tres puntos más que el Real Madrid con el Bernabéu. Cómo sería que, siendo el responsable del Espai Barça, Llauradó no quiso votar... y se fue del club. Como tantos otros.

Evidentemente, el Ajuntament también es culpable de que tanto Laporta como Elena Fort afirmaran que el primer equipo entraría en el Camp Nou en noviembre de 2024 coincidiendo con el 125 aniversario “salvo catástrofe mundial”. Y no, no con 26.000 personas, con 60.000 y el museo y la Botiga a pleno rendimiento. Que ha pasado un año ya... Bahhhh... qué importa un año arriba o un año abajo, ¿no?

Tampoco importa que el consistorio diera luz verde a la ampliación del horario y que permitiera a Limak trabajar ininterrumpidamente desde el lunes a las 8.00 horas, hasta el viernes a las 23.59 horas. ¡Ahhh y también los sábados! ¡Hay que ver lo difícil que se lo ha puesto el Ayuntamiento al FCB para que pudieran avanzar las obras!

Y claro, el Ayuntamiento es igualmente responsable de que el departamento de comunicación y marca del FCB lanzara una campaña con la imagen del presidente afirmando que el 10 de agosto, para el Trofeu Joan Gamper, se regresaba al Camp Nou. Creo que fue Jaume Collboni quien lo autorizó. Él fue quien hizo el ridículo.

¡Por favor, qué sabrá el jefe de bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, seis años en uno de los cargos de mayor responsabilidad de esta ciudad, si le dieron el título en una tómbola, o vete a saber si en Azerbaiyán! ¿Qué conocimientos tendrá él si su departamento, sólo en 2024, hizo 20.934 intervenciones, 1.800 de ellas en incendios? Quita, quita...

Y por supuesto que Jaume Collboni está detrás de esa confabulación judeomasónica para que Laporta no gane las elecciones el año que viene porque el alcalde de Barcelona no tiene nada mejor que hacer en su vida. Él, que dé los permisos y que calle, que total, son tres detalles de nada.

De hecho, está confirmado que Collboni y su equipo de técnicos han puesto palos en las ruedas para que se retrase la construcción de la tercera gradería, el anillo de los palcos VIP y, sobre todo, la cubierta del Camp Nou (la guinda del pastel), prevista para el verano de 2026 y que se completará en la temporada 2027-2028. El Ayuntamiento, claro está, será el único responsable de que el final de la obra se vaya casi a los seis años.

¡Ah y me olvidaba! Collboni, Laia Bonet, Sebastià Massagué y todos los técnicos del Ajuntament de Barcelona, unos antilaportistas recalcitrantes, que es lo mismo que decir antibarcelonistas, también son los culpables de que todavía no se haya puesto la primera piedra del Palau Blaugrana. ¡Habrase visto!