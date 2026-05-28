CLARAmente es ella

Dieciocho años. Generación Lamine Yamal. Seguro que veremos cómo, en un tiempo, hablaremos de la suya propia. La de Clara Serrajordi. A la par que su ‘hermana mayor’ blaugrana Alexia Putellas preparaba su adiós del FC Barcelona, ella recogía un galardón importante en el hotel Miramar de la ciudad condal. Allí llegó con su verdadera hermana mayor, Mariona, y el mediano, Pep. Sumó al entorno oficial del club a su entrenador, Pere Romeu, el que la ha puesto en un mapa que ha dibujado ella solita con la extraordinaria calidad que la define.

El Premio Revelación Woman Sport es el principio de una historia cuyo final es imposible de calibrar. Estamos hablando de una futbolista que, titular en la última final de la Champions League, fue una de las pocas que no se salió del guion en una primera mitad que costó.

‘Serra’, como la llaman en el vestuario, mostró la estabilidad y el oficio de una veterana, algo insólito es una profesional tan joven. Leyó el partido en voz alta y cuando fue substituida por Aitana Bonmatí me levanté del asiento para aplaudirla por semejante visión y semejante precocidad. Lo que sucedió después ya es historia del barcelonismo. Un 4-0 demoledor y una cuarta copa que lleva muchas firmas, bastantes despedidas, la confianza en el presente que firma Clara y las dudas razonables que plantea el futuro más inmediato.

Pisó fuerte en el photocall de los Premios Woman Sport. Sonreía a lo lejos María Teixidor, la directiva del FC Barcelona que en 2015 consiguió profesionalizar lo que entonces era una amable sección. Con los años, no sólo sumaron éxitos: también fueron el sostén del barcelonismo en los días difíciles y las únicas que no generaban pérdidas en caja.

Lo comentaban, copa de cava Vallformosa en mano, la Directora del Consell Català de l’Esport de la Generalitat Carme Bastida, la Secretària de Feminisme del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat Yolanda Ferrer y el director de este diario, Joan Vehils. Deportistas olímpicas como las waterpolistas Laura Ester y Mati Ortiz y las nadadoras Erika Villaécija y Laura Roca se congratulaban de la buena salud del deporte femenino y la visibilidad que el Barça Femení suma a la causa. Queda mucho camino por recorrer y mucha camiseta que sudar pero todas, aunque siempre reivindicativas, aplauden los éxitos de mujeres/compañeras como Serrajordi.

El evento nos dejó reflexiones potentes como la de Paula Ordovás, Premio Sport Talent, que sumó más contenido real a la fiesta dedicando su reconocimiento “a todas las mujeres valientes y a las que nadie aplaude”. Su discurso casi dejó sin palabras a Judit Mascó, conductora del acto, y a un público que la aplaudió a rabiar.

Clara Serrajordi, en primera fila, escuchó atenta a la veterana Edurne Pasabán, a Marián Mouriño, presidenta del Celta y sobre todo, a Arantza Sarasola. La vicepresidenta de Prensa Ibérica elogió a las premiadas porque “cada éxito de estas mujeres es un ejemplo y contribuye a cambiar la realidad”. Claramente son ellas. Todas.