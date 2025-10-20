La 'clandestinidad' de La Masia

Toni Fernández fue titular contra el Girona / Dani Barbeito

Estrenos calcados. Si ante la Real Sociedad el debut de Dro apenas mereció la atención de los medios de comunicación, el debut de Toni Fernández contra el Girona siguió parámetros muy parecidos.

Es muy curioso que en un Barça en el que se sobre analiza cualquier detalle nimio, la mayoría de medios apenas dedicaron espacio en los múltiples programas televisivos, tertulias radiofónicas, webs y diarios a la titularidad de un juvenil de 17 años en el Lluís Companys.

Toni es una gran promesa del fútbol base del Barça que no ha generado gran repercusión el día que jugó su segundo partido oficial tras debutar el curso pasado en la Copa del Rey.

¿Hace falta que un debutante marque o que destaque de una manera excelsa para que se ponga en valor la importancia de La Masia?

Toni Fernández jugó sus primeros minutos en el campeonato liguero / Dani Barbeito

Los debates sobre cuestiones arbitrales o sobre los gestos de Flick dejaron poco espacio para el debate futbolero pero otra gran noticia como el debut de una nueva joya de la masia apenas generó comentarios entre los profesionales que se dedican a cubrir la información del Barça.

Tanto Dro como Toni jugaron 45 minutos en su estreno liguero y lo cierto es que, sin brillar, cumplieron con lo que se le pide a un debutante.

A Flick no le realizaron ni una pregunta sobre ellos en las respectivas ruedas de prensa y la presencia mediática de ambos quedó limitada a una entrevista en los medios del club. El aficionado culé está saturado de términos como ‘límite salarial’ o ‘fair play financiero’ pero desconoce en su gran mayoría si Toni es un falso 9 o un mediapunta.

¿Y si el tiempo quie dedicamos a hablar de fichajes que nunca se consumen lo dedicamos a analizar a los canteranos que pueden ser el futuro a medio plazo del club?

Toni Fernández jugó de falso nueve contra el Girona / Dani Barbeito

Los medios ni debaten ni comentan apenas lo que aportan los chicos de la cantera y se les trata como si no hubieran jugado.

Es un fenómeno curioso que La Masia haya pasado a ser un fenómeno prácticamente clandestino en todo lo que rodea al Barça cuando la base del equipo de Flick está formada por jugadores crecidos en la cantera.

El entorno del Barça es sorprendente pero este giro de guión sinceramente no lo vi venir.