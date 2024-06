El círculo virtuoso, parado

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

"Ganas de volver a veros”, “Perder tendrá consecuencias” y “Conmigo el Real Madrid no ha ganado ninguna Champions”. ¡Qué fácil es enviar mensajes que la afición quiere escuchar durante la campaña electoral! ¡Y qué traidores son cuando estos eslóganes se leen solo tres años y medio después! En este tiempo, el Barça no ha logrado salir del bache en el que estaba y no llegan ni los resultados económicos ni los deportivos. La falta de títulos es una decepción, pero así es el deporte, todo es pasajero. Lo económico es lo grave. Vayamos por pasos.

Esta temporada, el equipo de fútbol no ha ganado nada. La segunda temporada en blanco de las tres últimas. Una decepción de año con el sainete de la dimisión de Xavi, su vuelta y, finalmente, su despido.

Gündogan y Xavi Hernández / EFE/ Enric Fontcuberta

El balance

El de basket, lo mismo: Temporada en blanco, pese a la remodelación llevada a cabo desde el banquillo (Grimau por Jazikevicius) o en el campo (Mirotic por Willy Hernangomez, que apenas juega) y se pagó la cláusula de rescisión para fichar a Parra (1 millón de euros) y Brizuela (1.2) cuando apenas han tenido participación. No llegaron a la final four y han caído en semifinales de la Liga. En la Copa del Rey se cayó en la final con el Madrid. Una decepción de año.

En Futbol sala no se ganó la Copa del Rey y se accedió a la final de la Champions que se perdió ante el Palma. En la Liga, el equipo aún está en liza.

El Barça de balonmano ha ganado, como siempre, todos los títulos nacionales a la espera de lo que pase en la final four mientras que el equipo de hoquei cayó en los cuartos de final de la Liga Europea.

La celebración de la Champions femenina del FC Barcelona, en imágenes. / valenti enrich

Un oasis

Un oasis en este desierto es el equipo femenino, campeón de los cuatro títulos y siendo la admiración de todo el mundo. El equipo ha superado la salida de Markel Zubizarrreta y ahora habrá que ver la reacción, pues se va el entrenador y Mariona Caldenteny, una referencia en el centro del campo.

Los cambios en los banquillos son notorios, una muestra clara que las cosas no van bien. Se va el entrenador de fútbol masculino, el de femenino, el de hoquei, el de fútbol sala y está por ver si el de basket. El de handbol es el único que sigue con toda seguridad.

Esta falta de estabilidad no ayuda a cambiar las dinámicas y, con este solar en el que se ha convertido el Barça es complicadísimo enderezar la situación económica. El círculo virtuoso está parado.