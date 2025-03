El cinismo de Courtois supera cualquier límite

Courtois en la zona mixta tras el duelo ante el Atlético de Madrid

Thibaut Courtois es un portero excepcional. Nadie lo niega. En la eliminatoria contra el Atlético fue decisivo para que su equipo no fuera eliminado. Es cierto que en la tanda de penaltis no tuvo su día pero la sorprendente decisión de anular el penalti de JulIián y el fallo de Llorente le permitieron salir victorioso.

Ante los medios de comunicación el portero belga podría haber evitado la polémica y solo hablar de fútbol. Podría haber dado explicaciones sobre el lamentable juego de su equipo o sobre la falta de atrevimiento de su rival ciudadano. No lo hizo y lo que criticó fueron las quejas, bastante lógicas, del Cholo Simeone sobre la actuación surrealista del VAR.

Courtois se expresó así: "Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así."

Thibaut Courtois y Jan Oblak durante un derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid / EFE

Thibaut Courtois juega en el Real Madrid. El mismo Real Madrid que emitió un comunicado explicando que el sistema arbitral está podrido y el mismo Real Madrid que a través de su televisión oficial lleva 25 años llorando y quejándose de supuestas injusticias arbitrales. Poner RMTV es escuchar un día si y otro también acusaciones, quejas,lloros y lamentos sobre los árbitros 100% victimistas sin ningún sustento. Y no lo hacen reaccionando a un error, lo hacen cada semana para condicionar y generar miedo preventivo en los colegiados.

Si Thibaut Courtois desconoce todo ello es que no sabe en el club en el que está, algo muy improbable, y si es consciente de ello su cinismo es de un nivel insuperable.

Quejarse de las declaraciones de Simeone cuando el club que te paga habla de un sistema arbitral que adultera la competición es algo que debería sonrojar al portero belga. Y no vale argumentar que el Real Madrid se queja de los árbitros españoles y no europeos porque Courtois lo deja claro: "Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa". ¿Habrán reproducido estas declaraciones en RMTV?

La realidadd es que nadie en su club ni en su entorno le afeará su conducta porque el relato madridista funciona así. Los mismos que durante décadas han acusado al Barça de ser un club quejica, llorón y perdedor por denunciar las ayudas históricas al Real Madrid en un contexto político muy favorable a sus intereses, se han volcado posteriormente con la idea surrealista del villarato y han abrazado al mourinhismo como ideal de vida.

Lo han hecho cuando han visto al Barça emerger con una fuerza que nunca imaginaron. Lo intentaron frenar 'dejando caer' que los de Guardiola se dopaban y no cesaran en su intento de desestabilizar al Barça caiga quién caiga.

Courtois, en una imagen del último derbi / EFE

El madridismo sociológico es en resumen embarrar el terreno de juego para justificarse cuando pierden y engrandecer sus méritos cuando ganan. Acusar a Simeone de lo mismo o peor que RMTV lleva 25 años perpetrando es de un cinismo y una 'genialidad' solo al alcance de alguien que se siente impune.

Bajo los palos nadie le niega a Courtois su calidad pero ante los micrófonos ha expresado una de las opiniones más cínicas y vergonzosas de la historia del fútbol español.