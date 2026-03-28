Los cinco jóvenes entrenadores que dominarán el fútbol europeo

En los últimos artículos hemos hablado de los jugadores jóvenes en cada línea y posición de las ligas europeas, así como de algunos de Sudamérica y Japón. En este me gustaría mencionar a los entrenadores que han llamado la atención en las cinco grandes ligas continentales y que tienen una edad similar a muchos jugadores que siguen en activo en la élite. Incluso son más jóvenes que varios cracks como Modric, Lewandowski, Thiago Silva o Cristiano, que continúan jugando gracias a su propia profesionalidad.

Me gustaría hablar de los entrenadores más jóvenes de cada una de las cinco grandes ligas europeas que han repetido, por segundo año consecutivo, un buen rendimiento con sus respectivos equipos. Todo ello gracias a su trabajo táctico, planteamiento futbolístico, capacidad de convencer y motivar a los jugadores con sus ideas, visión, gestión de egos dentro del grupo, transparencia, justicia y, lo más difícil, liderar el equipo con personalidad propia.

1. Iñigo Pérez (38 años) – Rayo Vallecano (4-2-3-1)

Ha sido asistente de Andoni Iraola y en febrero de 2024 el club apostó por él porque el equipo estaba en una situación deportiva delicada. Era una elección adecuada, ya que conocía a los jugadores, el funcionamiento interno del club y los dirigentes tenían presente su conocimiento y personalidad. Martín Presa, presidente del Rayo, sabía que Iñigo estaba muy valorado por Iraola, con una mentalidad táctica moderna y capacidad para trasladar sus ideas a los futbolistas. Su lectura de juego es ejemplar y las decisiones durante el partido, especialmente en los cambios, son acertadas.

Íñigo Pérez / Toni Albir

Su equipo destaca por la presión alta, las transiciones rápidas, bien coordinadas e intensas, a veces verticales, con creatividad en la construcción basada en el intercambio de posiciones y apoyos continuos, tanto en fase ofensiva como defensiva. La incorporación de los laterales en ataque es muy atractiva, con una gran coordinación en la movilidad de las líneas. Sus planteamientos son valientes y atrevidos, y donde mejor se ven es en los grandes partidos, ante Barça, Real Madrid o Atlético, desplegando un fútbol con criterio en todas las facetas, demostrando igualdad colectiva e incluso superioridad en algunos aspectos.

Todo esto se sostiene en su personalidad de líder, su carácter competitivo y la convicción en sus planteamientos, plenamente aceptados por los jugadores. El trato individual les convence y motiva, algo que se refleja en el campo con intensidad, energía y ambición. Iñigo Pérez está preparado para dar el salto importante en la élite del fútbol.

2. Cesc Fàbregas (38 años) – Como (4-2-3-1 / 4-3-3)

En su carrera como jugador ha estado con grandes entrenadores como Wenger, Guardiola, Mourinho o Antonio Conte, y ha aprendido mucho de todos ellos. Su planteamiento refleja una identidad propia, aunque con influencias de estos técnicos. Como futbolista destacaba por su visión de juego, creatividad en la construcción, serenidad en la toma de decisiones, competitividad y liderazgo. Como entrenador, mantiene esas mismas características.

Cesc Fàbregas, el entrenador de moda en Italia / EFE

Tras un breve paso por el filial del Como y como asistente en el primer equipo, tras el ascenso en julio de 2024 se convierte en entrenador principal. Con solo 36 años y sin experiencia previa, es llamativo que asuma el mando en un club de Serie A, una liga muy exigente. Tácticamente, su equipo es capaz de adaptarse a las circunstancias del partido y del rival. Tiene vocación ofensiva, pero con transiciones defensivas muy bien trabajadas, algo clave en Italia. Ante los grandes, le gusta atraer al rival, conceder cierto dominio y estar preparado para robar y salir al contraataque con movilidad coordinada.

Esta temporada compite de tú a tú con los grandes de la Serie A y se encuentra en zona de Champions, mostrando una gran solidez. Su serenidad en el banquillo transmite seguridad a los jugadores, que saben que los errores se gestionan con normalidad. Controla bien la plantilla, reparte minutos, gestiona rotaciones y también exige cuando es necesario. Cesc está demostrando que puede aspirar a entrenar en un nivel aún más alto.

3. Ole Werner (37 años) – Leipzig (4-3-3 / 4-2-3-1)

Su trabajo en el Werder Bremen le puso en el radar de los grandes clubes de la Bundesliga. Se convirtió en entrenador profesional muy joven, en torno a los 30 años, y en Alemania es considerado parte de una nueva generación de técnicos con talento y personalidad. Logró el ascenso con el Werder Bremen y en junio de 2025 fue contratado por el RB Leipzig, uno de los clubes más potentes de Alemania y habitual en competiciones europeas.

Ole Werner, entrenador del Werder Bremen / EFE

Su filosofía pasa por salir jugando desde atrás, con una posesión estructurada, construyendo ataques con paciencia y criterio. En transición defensiva busca cerrar espacios en bloque medio, presionar de forma escalonada y salir rápido aprovechando la velocidad de extremos y laterales. Transmite calma, es analítico tácticamente y buen comunicador. Desde la banda evita gestos exagerados y busca transmitir confianza y seguridad durante el partido. Actualmente, el equipo es cuarto, en zona Champions, con opciones reales de jugarla la próxima temporada, lo que supondrá un nuevo reto para demostrar su nivel en la élite.

4. Fabian Hürzeler (33 años) – Brighton & Hove Albion (4-2-3-1)

Está considerado uno de los entrenadores más prometedores de Europa. Se dio a conocer en el St. Pauli, donde en la temporada 2023/24 logró el ascenso a la Bundesliga, siendo el equipo más dominante de la segunda división alemana. Tenía solo 31 años. En 2024 fichó por el Brighton y se convirtió en el entrenador más joven en la historia de la Premier League.

Fabian Hürzeler se convertirá en el 'heredero' de Roberto De Zerbi en el Brighton / @fabian.huerzeler

Es muy metódico, con gran capacidad de gestión de grupo pese a su edad. Insiste en el orden táctico y la coordinación de movimientos tanto colectivos como individuales. Su estilo es intenso, de ritmo alto y presión elevada para recuperar rápido el balón, lo que exige jugadores muy preparados física y tácticamente.

Se le considera un entrenador moderno, con mezcla de conceptos de Klopp y Nagelsmann, pero con identidad propia. Ha reconvertido a Wieffer en lateral derecho y a Kadioglu en lateral izquierdo, ambos centrocampistas creativos, lo que demuestra su intención de tener control del juego. En su primera temporada terminó octavo y esta campaña es décimo, cerca de puestos europeos, con la confianza del club en seguir creciendo. Está en el camino de convertirse en un gran entrenador alemán y, por potencial, podría aspirar a clubes como Bayern o Borussia Dortmund.

5. Carles Martínez (42 años) – Toulouse (3-4-3)

Tras una etapa exitosa en el fútbol base del Barça, se incorporó al Toulouse como responsable de metodología. Posteriormente fue asistente de Philippe Montanier y en 2023 asumió el cargo de entrenador principal. Su estilo se basa en la posesión y el control del balón, buscando ser protagonista en la construcción del juego. Su objetivo es generar una estructura sólida que permita interpretar bien las transiciones y elaborar con criterio hasta la finalización.

Carles Martínez está dejando huella en el Toulouse / @carlesmn

Cuenta con una plantilla joven y un presupuesto limitado, lo que condiciona la incorporación de futbolistas de máximo nivel. Aun así, el rendimiento en la Ligue 1 es satisfactorio. Es un gran formador de talento joven, valiente a la hora de dar oportunidades en el momento adecuado. Su equipo es competitivo en una liga exigente físicamente, donde ha sabido encontrar equilibrio entre calidad técnica, capacidad física y lectura de juego.

Con etiqueta de entrenador moderno, analítico y sereno, ha despertado el interés de clubes superiores que siguen de cerca su trayectoria. Estamos hablando de entrenadores talentosos que han demostrado capacidad para dirigir en las grandes ligas europeas y que tienen proyección para llegar a clubes de mayor nivel. Están repitiendo buen rendimiento, juego y resultados por segundo año consecutivo y, además, son muy jóvenes.

Gestionar plantillas con egos, futbolistas internacionales y jugadores de edad similar no es sencillo. Es necesario ser inteligente y entender lo que es un vestuario. Los cinco mencionados están cumpliendo con creces y tienen posibilidades reales de llegar a la élite. Mucha suerte.