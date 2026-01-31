Los cinco grandes favoritos para ganar la Champions

Ya tenemos, acabada la Fase Liga de la Champions, definida la clasificación con los ocho primeros clasificados que pasan directamente a octavos y los dieciséis que disputarán el playoff, además de los doce que han quedado eliminados. En el Top-8 se encuentran cinco equipos de la Premier, un equipo de la Liga (el Barça), el Sporting de Lisboa como único representante de Portugal y el Bayern en la Bundesliga. El dominio de los clubes ingleses es claro. ¿Se debe a la calidad futbolística acompañada de su potencial económico?

Hemos disfrutado desde septiembre hasta finales de enero de muchos partidos de Champions, y la gran ventaja del nuevo formato es que hasta la última jornada no quedó clara la clasificación de muchos equipos, lo que hace vibrar mucho más al espectador y aumenta el disfrute del fútbol. A partir de ahora, a los equipos clasificados les espera un calendario muy comprimido, con las competiciones domésticas, copas nacionales, partidos de selecciones y, evidentemente, Europa. Prácticamente dos partidos por semana hasta el mes de mayo, con muchos jugadores ya pensando en el Mundial.

Los cruces de los playoffs de la Champions League / Marc Creus

Durante este periodo habrá una gran carga física y mental: lesiones, sanciones y desgaste. El equipo que mejor lo gestione será el que más títulos pueda conquistar. Todos los jugadores serán importantes, no solo los titulares. La gestión de minutos, las rotaciones, el papel de los suplentes y el mantenimiento de una buena dinámica de juego será uno de los trabajos más importantes para los entrenadores.

Un factor clave será la situación de los “favoritos” en sus respectivas ligas: los objetivos que tengan —ganar la liga, clasificarse para la Champions 2026/27, asegurar plaza en la Europa League o dar prioridad a la copa nacional—. Habrá jerarquía de objetivos y no todos priorizarán la Liga de Campeones. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué cinco equipos son ahora mismo los principales favoritos para la Champions?

Mis cinco favoritos

Lo tengo claro: Barça, Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool y Manchester City. Son cinco equipos que, además de un once titular de primer nivel, disponen de suplentes de mucha calidad, lo que facilita la gestión de lesiones y sanciones. Las rotaciones serán inevitables en un calendario tan exigente. Todos ellos han demostrado durante la temporada continuidad y estabilidad en su juego. Son líderes en sus ligas, salvo Manchester City (segundo) y Liverpool (sexto). La mayoría de los mejores jugadores del mundo forman parte de sus plantillas y cuentan con entrenadores muy experimentados, preparados para grandes retos, capaces de tomar decisiones en momentos complicados y, sobre todo, de gestionar emociones. Todos ellos han ganado la Champions como jugadores o entrenadores; algunos, en ambas facetas.

Los planteamientos tácticos serán decisivos: la lectura de los partidos, la elección del once inicial, el acierto en los cambios, la gestión de la posesión, el control de las transiciones y del desgaste físico y emocional. Llegar con frescura y energía positiva será clave, y estos entrenadores están especialmente capacitados para ello. Todos tienen algún punto débil, que en esta competición se acentúa, pero saben compensarlo con otras virtudes.

Barça

El Barça, con su entrenador, su juego atrevido y atractivo y una plantilla de gran calidad, ha demostrado la temporada pasada y también en la actual que es capaz de competir al máximo nivel y ganar a cualquier rival. Ya ha conquistado un título, la Supercopa, venciendo al Real Madrid en la final con una actuación muy sólida. Es líder de LaLiga, clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey y con muchas opciones de llegar a la final y ganarla.

Raphinha felicitado por Lamine tras su gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Copenhague. / Jordi Cotrina

Está repitiendo el nivel competitivo de la temporada pasada, en la que alcanzó las semifinales de la Champions, donde fue superior al Inter y quedó fuera por decisiones arbitrales adversas, pese a merecer la final. Incluso a estas alturas ha mejorado algunos registros respecto al curso anterior. Es cierto que en Champions ha encajado más goles de lo deseado (14), siendo el quinto con más goles recibidos entre los ocho primeros, pero el equipo ha ido de menos a más. Además, es uno de los más goleadores (22). Por todo ello, el Barça es claramente uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones.

Arsenal

El Arsenal está repitiendo el excelente rendimiento de la temporada pasada. Es líder de la Premier League y ha ganado todos sus partidos en Champions, con el mejor golaveraje (+18). Sigue vivo en todas las competiciones y destaca por su fútbol creativo, intenso y contundente, con grandes transiciones y talento individual de jugadores como Rice, Saka, Merino, Ødegaard, Zubimendi, Trossard, Timber, Madueke o Gyökeres.

Gyökeres celebró el 1-0 del Arsenal frente al Kairat Almaty / EFE

Todo ello bajo la dirección de Mikel Arteta, un entrenador con personalidad, recursos tácticos, gran gestión del vestuario y enorme capacidad para maximizar el rendimiento de sus futbolistas. Si mantiene el nivel competitivo de la primera vuelta, tendrá muchas opciones de ganar títulos y llegar muy lejos en la Champions. Es claramente uno de los grandes favoritos.

Bayern de Múnich

El Bayern es probablemente el grande europeo que menos altibajos ha mostrado esta temporada. Destaca por su contundencia ofensiva, estabilidad colectiva y dominio de los partidos. Liderado por Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga y segundo de la Champions, solo ha encajado una derrota europea, precisamente ante el Arsenal.

Su entrenador, Vincent Kompany, pese a su corta experiencia, ha demostrado capacidad para liderar un vestuario lleno de estrellas como Kimmich, Upamecano, Musiala, Kane, Davies, Gnabry o Sané. Con ocho puntos de ventaja, será campeón de la Bundesliga y es, sin duda, uno de los favoritos para ganar la Champions.

Liverpool

El Liverpool está siendo muy cuestionado en la Premier League, donde es sexto y lejos del liderato, pero en Champions ha mostrado una versión mucho más sólida. Ha logrado victorias importantes en campos difíciles y ha terminado tercero la Fase Liga, con un balance ofensivo notable. Con jugadores como Van Dijk, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Salah, Ekitike, Gravenberch o Isak, ha demostrado que está capacitado para llegar a la final. Además, con pocas opciones de ganar la Premier, centrará muchos esfuerzos en la Champions, lo que aumenta sus posibilidades.

Manchester City

El Manchester City no está mostrando su mejor versión, pero su plantilla es tan amplia y talentosa que sigue siendo candidato. Los refuerzos de invierno, la recuperación de Rodri y el regreso próximo de Rúben Dias y Gvardiol, sumados al liderazgo de Pep Guardiola, lo convierten en un rival temible. Aunque Haaland y Foden no estén en su mejor momento, son jugadores determinantes. El City es un equipo que crece en las segundas vueltas y sabe gestionar mejor que nadie las rotaciones y los momentos clave. Claramente, uno de los favoritos.

Guardiola, en el Aspmyra Stadion de Bodø / EFE

El fútbol está lleno de sorpresas, como se vio la temporada pasada, cuando el PSG se clasificó para el playoff en la última jornada y terminó ganando la Champions. A partir de ahora, todos estos equipos jugarán dos partidos por semana, y factores como lesiones y sanciones serán determinantes. Más que entrenadores, deberán ser gestores: de rotaciones, de desgaste físico y mental, de ambición y motivación. Talento y calidad futbolística no les faltan.

Si tuviera que apostar, algo que en fútbol es siempre arriesgado, lo haría por una final Barça - Manchester City. Eso sí, espero y deseo que el Barça llegue a la final y sea el ganador de la Liga de Campeones.