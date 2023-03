Que la chupen, que la sigan chupando

Ya me disculparán, pero la frase no es mía. Ustedes, que entienden infinitamente más que yo de fútbol, saben que la dijo Diego Armando Maradona tras una contundente victoria cuando la selección de Argentina se impuso de forma clara a la de Uruguay en un partido de clasificación para Sudáfrica 2010 tras las críticas feroces de la prensa charrúa al entonces entrenador de la albiceleste.

Pero viene a cuento; y la voy a utilizar a propósito de las críticas que recibió Marc Márquez cuando marcó la pole en Portugal, “chupando” rueda de sus rivales en la tentativa de vuelta rápida. ¿Y qué? ¿Dónde está escrito que esa técnica, táctica, estratagema, argucia, truquillo o como quieran llamarle no pueda hacerse, por muchos títulos que uno haya ganado?

En la guerra, como en el amor (casi) todo vale, y un Gran Premio no deja de ser una batalla… Me hace gracia que en la F1 cuando un equipo consigue sacar partido del juego de los rebufos entre los dos pilotos del equipo sean muchos los que ensalcen la maniobra y su rendimiento y, en cambio, cuando esto pasa en las motos a su autor de le ponga a bajar de un burro como pasó con Márquez.

Últimamente hay una acusada tendencia a situar a Marc en el ojo del huracán, y me temo que pronto le acusarán de la muerte de Manolete, la tragedia de Chernóbil o el estallido del coronavirus.

No es normal que los mismos que le pusieron a parir por esa pícara acción –“soy un putilla”, dijo en su momento-, apenas un rato después le encumbraran a los altares por su tercer puesto en la Sprint Race y al día siguiente lo pongan otra vez a parir por el error que cometió al inicio de la carrera de Portimao.

Marc se equivocó. Y mucho. Cierto. Y por ello merece una sanción. Errar es humano. ¡Anda que no la cagó veces El Pelusa en la vida, fuera de la cancha! Y Márquez metió la pata hasta el fondo llevándose por delante a Miguel Oliveira y casi haciendo el strike con Jorge Martín.

Hay pilotos muy calientes con lo que pasó en el Algarve. Lógico: sus vidas están en juego en cada acelerón en cada curva, o en cada frenada mal medida como fue el caso. Incluso hay quien me recuerda que el de Cervera no es la primera vez que provoca riesgos así, como consecuencia de su estilo de pilotaje… al que ahora hay que añadirle las carencias de una moto que le obliga a vivir en el filo de la navaja en cada décima.

Y no falta quien me recuerda que, con los años, la lista de “damnificados” por su ímpetu es larga: Corsi, Luthi, Redding, Wilairot, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Martin, Pol, Aleix, Fabio, Takahashi, Oliveira… También quien pide una sanción más severa, o incluso quienes plantean una retirada de la competición.El sainete con el tema de la sanción -que si en Argentina, que si en Austin, que si la apelación del Repsol-HRC, que si el Tribunal de las aguas o de lo que sea…-, por ridículo y absurdo, enmascara la realidad del tema: el error de Marc.Yo creo que su equivocación merecía claramente una sanción (a cumplir cuándo sea; pero a cumplir), pero de ahí al pim-pam-pum al que se está sometiendo al piloto hay una zona muy ancha, y casi tan confusa como la redacción del reglamento aplicado y su posterior interpretación impresentable. Acabará yéndose, y no será por su lesión en el brazo.