La chapuza nacional

El escándalo de los pagos durante años al vicepresidente del Comité Técnico de Arbitros hasta el 2018 demuestran la ingobernabilidad del Barcelona, la chapuza permanente y la fortaleza de un club que ha sobrevivido a la incompetencia y torpeza de sus dirigentes.

La información periodística, de los compañeros del 'Que T’jugas' sale cuando la tienen o creen que deben sacarla. No podemos criticar la veracidad de la información, por más que el Barcelona posea su desnudez y sus vergüenzas con mucha facilidad. Todo se sabe, todo se airea.

Nadie se pone de acuerdo en el origen de los pagos, que podrían remontarse a Joan Gaspart. Es decir que para aquellos acusadores de tratar de comprar voluntades arbitrales habría que explicarles la cantidad de errores de bulto arbitrales que se cometieron perjudicando al Barcelona en ese periodo.

Me vienen dos a la cabeza rápidamente. El mayor error que se haya cometido en la liga española en los últimos tiempos y que costó la liga 2013/2014 cuando el ínclito Mateu Lahoz, a instancias de su auxiliar, anuló un gol legal, en el que no había fuera de juego de Leo Messi que le hubiera dado la liga al Barcelona ante el Atlético de Madrid. ¿No estamos en que los pagos buscaban garantizar la neutralidad?

Si realmente el objetivo es pureo o escondido era que los árbitros favorecieran al Barcelona, que hay más fácil que conceder un gol dudoso, que es legal además en casa, en la última jornada para cumplir el fin. Todo perfecto, ¿no? ¿O acaso interesa más mantener el relato de pagos por ayudas arbitrales al Barcelona desde tiempos inmemoriales?

Entonces estamos hablando de fraude. Todo un fraude, pues si el vicepresidente del Comité técnico de Arbitros cobró casi 1,4 M de euros del Barcelona por asesoramiento y mantener la neutralidad, no entiendo por qué se le anula un gol de Luis Suárez al Barcelona en el Benito Villamarín de Sevilla cuando la pelota pasa casi 60 centímetros de la raya de gol. Es la liga 2017/2018 que el Barcelona se deja en el camino y que según la agencia tributaria le reportó a Enriquez Negreira más de 300.000. O hacia muy mal su trabajo o el Barcelona le tomaban el pelo con suma facilidad. Pagaba por nada.

Otra curiosidad es como desde la capital se salta indignadamente con esta información como un gran escándalo y se supone como algo excepcional. Aquí en el auto habla Enriquez Negreira de tratar de mantener la "neutralidad".

¿Insinúa Negreira algo? ¿A qué se refiere? ¿Acaso a que otros hacen esas prácticas y se trata de compensar para que no te perjudiquen? Debería aclarar por qué se necesitaba esa neutralidad. No hay pruebas de ello pero da la sensación, o así lo vende Negreira, que es una forma de tratar de compensar o nivelar hacia el Barcelona otras cosas que no son neutrales, para no ser perjudicados.

Increíble todo. Lo más increíble es que a pesar de todos los dirigentes que ha tenido el Barcelona en su historia el club haya sido capaz de sobrevivir a la permanente chapuza Nacional.