Una Champions para una noche especial

Raphinha está capitaneando al Barça en la Champions / JAVI FERRÁNDIZ

P ocos, o nadie, se imaginaban que el nuevo formato de la Liga de Campeones despertaría un interés tan grande como el que va a experimentar esta noche con la disputa de una jornada conjunta, a la misma hora, con 18 partidos en juego. El desarrollo de dicha competición ha provocado algunas sorpresas que han ortogado a la Liga de Campeones una emoción que antes no pasaba. En la fase de grupos, la tensión se centraba en algunos partidos, muy específicos en los que el grande se veía con la obligación de ganar al que venía de la tercer bombo. Las sorpresas estaban controladas.

Hoy, con un formato inicialmente extraño en el que los rivales no se enfrentan en ida y vuelta con el otro, la competición se ha desarrollado con muchos resultados inesperados hasta el punto que el Manchester City está fuera de los 24 primeros que dan acceso a la clasificación o el PSG se ha movido siempre en arenas pantanosas hasta que tumbó al City en el último encuentro que le sirvió para respirar aliviado.

Sorpresas a todos los niveles

No solo entre los grandes ha habido sorpresas sino que equipos como el Brest, Lille o PSV, con poco pedrigrí en dicha competición, están hoy en la zona tranquila con un pie y medio en la segunda fase. E incluso durante muchas jornadas de la competición se han ubicado en los puestos de cabeza. El sistema actual abre las puertas a resultados inesperados, quizás en parte porque el formato de la competición no es el más justo de todos. No nos vamos a engañar. Ha habido equipos que se han enfrentado a rivales muy fuertes mientras que otros han tenido un calendario más asequible. Pero nadie se queja porque las cartas están marcados en su inicio.

La jornada de hoy se prevee emocionante, como la de las grandes noches de antes en los que el transistor mandaba. Hoy, los medios han evolucionado y algunos comportamientos también que provoca que sean las páginas webs las que marquen la pauta de los que pase en una noche en la que pasarán muchas cosas. Por esta razón, desde SPORT.es hemos querido marcar la pauta poniendo todos los medios para que la mejor información, la más veraz y la más rápida esté a disposición de nuestro lectoresque vivirán pendiente del movil.