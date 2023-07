La Champions es el gran reto del nuevo Barça

Xavi afronta su segunda temporada completa al frente del Barça con el doble objetivo de volver a ganar la Liga y de competir por la Champions. Los refuerzos que han llegado (Gündogan, Iñigo Martínez y Oriol Romeu, porque la incorporación de Vitor Roque no tendrá lugar hasta la campaña 2024-25) y los que todavía están por llegar (entre los que podría encontrarse el atlético Joao Félix) configuran una plantilla con nuevo talento. Suficiente como para dominar otra vez en España y, por supuesto, para no fracasar en Europa. Y ahí radica, precisamente, el gran interrogante del nuevo proyecto que se está construyendo: ¿podrá estar a la altura del Manchester City, del Chelsea, del Bayern Munich o, incluso, del Madrid? Es evidente que caer por tercer año consecutivo en la fase de grupos sería imperdonable. No hay excusas. No vale escudarse, esta vez, en un pésimo sorteo o en las inoportunas lesiones. Este Barça tiene argumentos futbolísticos más que suficientes para no hacer un tercer ridículo... pero se desconoce si este presumible potencial le permitirá ir más allá de los octavos de final.

Los culés han perdonado las últimas decepciones continentales conscientes de que se estaba iniciando una nueva era que necesitaba tiempo y paciencia. Y el titulo de Liga, conquistado de forma brillante y con una superioridad abrumadora, fue un bálsamo que regeneró la ilusión. Sin embargo, ahora los socios y aficionados blaugranas (y el entorno, por supuesto) reclamarán más. Mucho más. Y ese es el gran reto al que se enfrenta el entrenador: crear un equipo capaz de ofrecer ese salto de calidad que pide el barcelonismo. Imprescindible ante una temporada muy compleja, institucionalmente, por las obras en el Spotify Camp Nou. Durante los próximos quince meses, el Barça no jugará en la que ha sido su casa durante los últimos 66 años. Y eso, sin duda, es un handicap añadido para los abonados, que de momento parece que están dando la espalda al traslado. Por eso, si se quiere llenar Montjuïc hay que dar espectáculo del bueno. Que el sacrificio de subir al Estadi Olímpic valga la pena. La Champions es el gran aliciente que puede movilizar al público hasta la montaña mágica.

Hace ya demasiado tiempo que la Copa de Europa es una pesadilla para el barcelonismo. Y es el mejor momento para que esta dinámica tan negativa cambie. No se trata, por supuesto, de exigir a Xavi que se gane un título tan complejo. Pero sí, al menos, que su equipo esté entre los grandes con opciones de ser campeón. Eso, sin duda, significaría dar un paso de gigante hacia ese futuro brillante con el que sueñan todos los culés.