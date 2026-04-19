Una Champions menos

No es fácil ganar las Champions. Hay más de una decena de grandísimos y millonarios clubes que invierten temporada tras temporada cientos de millones de euros para conseguirlo. Mucho dinero. Y en esas compite el actual Barcelona, forjado sobre la cantera, con algunos buenos retoques y un entrenador ofensivo, que agrada al fútbol mundial y que con gran riesgo en su estilo hace el fútbol más atractivo de Europa y suele sacar el máximo rendimiento a los suyos, pero no, no es nada fácil ganar una Champions League. Y esta plantilla, por calidad, edad, recorrido y potencial, tiene muchas posibles Champions a ganar o disputar hasta las últimas consecuencias. Y es compatible ser autocrítico con los errores y pensar que los árbitros perjudicaron claramente al Barcelona.

Evidentemente que reducir toda la eliminación de Champions ante el Atlético Madrid solo al tema arbitral, y a los muchos errores que pudieron perjudicar al Barcelona, no es lo más constructivo, pero estarán conmigo en que en el fútbol actual, a estas alturas de competición y a este nivel, pequeños detalles son decisivos. No hay tantas diferencias. Un gol arriba o un gol abajo acaba por darte un título o quitártelo.

Y en esta eliminatoria ante los rojiblancos, todo lo que podía salir mal, todo, salió. Fueras de juego casi milimétricos. Rechaces, ocasiones claras marcadas, expulsiones rigurosas, ocasiones falladas de manera casi inverosímil como el posible 0-3 de Fermín de cabeza, que para mí fue la jugada clave del partido de vuelta. Si el onubense acierta a meter ese cabezazo en la red contraria, el partido habría tomado otro rumbo absolutamente contrario al que siguió. Todo lo que podía salir cruz, salió cruz. Nada ayudó al Barcelona en su gesta de remontar la eliminatoria que se había puesto tan cuesta arriba la semana anterior en el Camp Nou por la aciaga expulsión de Cubarsí.

Duele que sean ya once temporadas, once, que se dice pronto, sin lograr la deseada Liga de Campeones, y más aún sabiendo que en esos años el Barcelona tuvo al genio Leo Messi liderando el proyecto deportivo o que ahora arranca la historia de un genial Lamine Yamal. Aquí sí que sería duro y triste que el Barcelona no arropara al genio de Rocafonda en el futuro y le diera los acompañantes y el hábitat necesario como para que Lamine Yamal explote todo su inagotable talento y lidere la conquista azulgrana hacia la sexta Champions del club.

Han sido temporadas muy complicadas por la difícil situación económica que vivía la entidad y el sobreesfuerzo económico de construir un nuevo estadio, y aún y así el Barcelona ha competido con enorme dignidad estas últimas campañas. Dos cuartos de final, el del PSG perdido cuando estaba encarrilado por la aciaga expulsión de Araujo, el del Inter de Milán en semifinales por la falta a Gerard Martín y errores defensivos inadmisibles en los cuartos de final ante un Atlético de Madrid que no fue superior nunca, en ningún tramo de la eliminatoria, pese a jugar con un jugador más cerca de 70 minutos. No ha estado tan lejos el Barcelona de volver a abrazar la Champions League. Y no creo que tarde mucho en conquistarla.