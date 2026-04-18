La cesión de Rashford es positiva para el Barça

Rashford mostró su indignación por la jugada de las manos de Pubill en el interior del área / Enric Fontcuberta / EFE

Pase lo que pase en lo que queda de temporada y con el futuro de Marcus Rashford, nadie podrá negar que la conclusión de su préstamo en el FC Barcelona ha sido más que positiva. Poniendo en una balanza todo, los pros, los contras, su ficha, el contexto en el que llegó en verano, las lesiones de sus compañeros, la adaptación y un largo etcétera, me atreviría a decir que ha sido un éxito.

No nos engañemos, el inglés firmó el pasado verano porque el Plan A, Nico Williams, se fue al garete. El Barça lo tenía adelantado, pero no pudo garantizar que pudiera ser inscrito y la operación se embarró hasta el punto que el extremo decidió renovar con el Athletic sin siquiera avisar a la dirección deportiva azulgrana. Una maniobra que dejó a cuadros a las altas esferzas azulgranas.

Marcus se puso claramente de cara

El otro gran deseado, Luis Díaz, era inviable. Así que se atacó el Plan C, que siempre había estado ahí, en la recámara. Candente. Y la respuesta de Marcus fue la de poner todo de su parte para que el fichaje viera la luz. Eso y los movimientos rápidos y certeros de Deco y su equipo fueron determinantes para que el inglés estuviera ya en la gira asiática vistiendo la camiseta del Barça.

Rashford celebra su gol contra el RCD Espanyol / Enric Fontcuberta

Al británico, que venía de un periodo de estancamiento en su carrera, se le presuponía una aclimatación complicada y larga. Por el idioma, por ser la primera vez que jugaba fuera de Inglaterra. Por la particularidad del Barça y su estilo de juego. Pero lo cierto es que la lesión de Raphinha y otras bajas sensibles hicieron que tuviera que cargarse de minutos muy pronto.

Con un rendimiento más que aceptable. Es verdad que es un jugador irregular, poco constante, que a veces hay la sensación que funciona a fogonazos. Que no acaba de envolverse en el juego. Pero nadie puede tacharle de falta de personalidad o de esconderse. Sus números son intachables (12 goles y 13 asistencias a mediados de abril) y su aportación en cuanto a cifras es muy buena si tenemos en cuenta los minutos que ha jugado.

Varios factores a analizar

A partir de aquí, en el balance hay que tener en cuenta varios factores. Ha ido de más a menos. Pero también es algo lógico porque volvió Raphinha, entramos en la fase decisiva y los extremos (Lamine y el de Porto Alegre) son intocables y determinantes en el sistema de Flick. Ahí ha ejercido Marcus el papel que se le presuponía cuando llegó: el de agitador, de revulsivo. Quizás hemos echado de menos que en la eliminatoria ante el Atlético, esa media hora final apareciera más o estuviera más implicado en la presión con uno menos.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I El gol de Marcus Rashford / LALIGA

Pero es que esto es Rashford. Capaz de tener chispazos brillantes y de andar un poco despistado a la hora de presionar con cabeza. La sensación es que será complicado que siga ya en propiedad. Se ha enfriado un poco todo. Pero (reflexión en frío)la cesión es buena.