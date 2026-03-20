Ni el Cesio 137 puede con Márquez en la tierra de “O Rei”

La última vez que estuve en el circuito de Goiania fue en 1988. Hoy el mundo es muy diferente, y no sé si mucho mejor. Llegué al Gran Premio de Brasil con un tobillo roto que me había fracturado el domingo anterior, volviendo del Trial de Polonia donde Jordi Tarrés había sucumbido frente a Thierry Michaud en el que hubiera sido el segundo título para el de Rellinars. Afortunadamente, luego llegaron muchos más.

Mi lesión no fue impedimento para el viaje, ni tampoco el accidente nuclear que pocos meses antes hubo muy cerca del circuito, cuyas consecuencias ignorábamos totalmente.

Dicen las crónicas que aquella fue la segunda fuga nuclear más grave de la historia después del desastre de Chernobyl. Pero acudimos a la última carrera del año sin ninguna cortapisa laboral, eludiendo una baja obligatoria, y sin ningún tipo de prevención frente a la fuga de 19 gramos de Cesio 137 radioactivo que se liberaron de un instrumento medico manipulado por dos ladrones que lo encontraron en una chatarrería. Fíjense cómo han cambiado las cosas...

La presencia en aquella última carrera del año era obligatoria porque dos catalanes -Sito Pons y Joan Garriga- se disputaban el título de 250. Todo un hito que significaba la certificación de la mayoría de edad del motociclismo español que hasta el momento sólo era capaz de brillar en las cilindradas pequeñas.

Hoy el panorama es otro, como el mundo, como les decía. España ya lleva muchos años consolidada como primerísima potencia en MotoGP, y el actual mundial de motociclismo no tiene nada que ver con el de entonces.

Aunque el escenario vuelve a ser el mismo (renovado completamente… e inundado, por cierto), la dimensión de este deporte tiene poco que ver con la de entonces, y los objetivos de los pilotos españoles son radicalmente distintos.

250 ya no existe, ni las cilindras pequeñas, ni los motores de dos tiempos, y nadie alberga la más mínima duda de que uno de los nuestros, como mínimo uno, estará en el podio de la clase reina. Y uno de ellos, tal vez el mejor de la historia de este deporte (por que la definición de “el más grande” pertenece vitaliciamente a Angel Nieto) sigue siendo la referencia absoluta para todos, el hombre a batir: Marc Márquez.

Goiania es un viaje a lo desconocido, y cada vez que el mundial ha estrenado un circuito nuevo el de Cervera ha sacado un rédito absoluto a su capacidad natural, a su instinto animal encima de la moto, para engrandecer aún más su leyenda.

Cuando Sito y Joan se jugaban aquel mundial -que se solventó a favor del primero en una carrera muy deslucida y desaborida para todos- el actual probador de Honda, Aleix Espargaró, aún no había nacido. Y a Johan Zarco, el más veterano de la parrilla -35 tacos- aún le faltaban dos para hacerlo. Ninguno de los héroes de hoy vivieron en directo aquel “año de la gloria”. Ninguno de ellos sabe de la calidad de aquellos ídolos de entonces, más que por lo que les hayan contado.

Seat / seat

Nunca me ha gustado comparar pilotos de épocas diferentes, y menos cuando las motos eran tan distintas. Sí, las indomables 500 de entonces requerían de mucho valor para pilotarlas y lograrlo tenía mucho mérito, y a veces el coste por conseguirlo fuera muy alto.

Pero los pilotos de hoy también son muy buenos, las motos actuales corren endiabladamente, los cronos lo acreditan, y siguen estando expuestos a lesiones y caídas incluso más graves que las de entonces. Que se lo pregunten al propio Marc, o a Jorge Martín, sin ir más lejos.

Puede que las Aprilia le compliquen la existencia a Marc este fin de semana, o que acaso quien algunos señalan como su sucesor -Pedro Acosta- de rienda suelta a esos colmillos afilados que vuelan como los de nadie a lomos de una KTM. Pero pase lo que pase, “O Rei” seguirá siendo el mismo: MM93. Ni una fuga nuclear impidió aquella carrera. ¿Lo harán ahora unos charquitos? No se si este mundo es mejor ahora…