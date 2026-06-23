Los centrocampistas de La Masia y los estatutos del Barça. Una idea creativa para preservar el patrimonio del club

En los estatutos del Barça se regulan las normas que rigen el funcionamiento del club. Son normas que todas las directivas tienen que seguir a rajatabla.

Hay, en cambio, ‘leyes deportivas’ del Barça que no están en los estatutos del club pero que el barcelonismo asume como obligatorias. Son cuestiones como que el juego del primer equipo tiene que ser ofensivo y atractivo o que La Masia ha de ser la base de cualquier proyecto deportivo.

Estas ideas que gozan de un amplio consenso entre el barcelonismo se han cumplido en las últimas décadas. La explosión de Lamine, Cubarsí, Fermín y el resto de canteranos han liderado la resurrección de un Barça que parecía condenado a la mediocridad en la era post-Messi. La Masia y la apuesta valiente por Flick han provocado que el Barça haya ganado las últimas dos ligas con un fútbol brillante.

Xavi, Iniesta y Busquets agradecen el apoyo de la afición en el Camp Nou. / FC Barcelona

Los resultados positivos hacen innecesario que este consenso por defender un estilo Barça y la apuesta por La Masia queden reflejados como una ley obligatoria. El candidato a presidente que renuncia a estos principios lo tiene prácticamente imposible a acceder al cargo. Confiar, invertir y apostar por La Masia es algo que cualquier culé de bien sabe que es beneficioso para su entidad.

Mi propuesta es que demos un paso adelante en este sentido. ¿Y si incluimos de manera simbólica en los estatutos un artículo en el que se recomiende que solo ficharemos un centrocampista cuando realmente sea una necesidad bestial?

Este artículo simbólico vendría a recomendar que antes de firmar a cualquier medio le daríamos oportunidades a los centrocampistas de La Masia. Algo así no puede ser obligatorio pero quizá escribirlo nos haría reflexionar sobre nuestro patrimonio intangible.

Marc Bernal, durante un partido / EFE

Un patrimonio que no se puede cuantificar pero que es tan real como si tuviera un valor económico. Esto ayudaría a valorar lo que supone para el centro del campo del Barça contar con jugadores de casa.

En La Masia se han formado centrocampistas históricos como Guardiola, Amor, Cesc,Thiago, Busquets, Xavi, Iniesta o los actuales Bernal, Casadó, Gavi o Fermín. El mejor centro del campo de la historia es 100% de La Masia (Busi-Xavi-Iniesta) pero esta fórmula no es casual.

Es cierto que Pedri es uno de los mejores centrocampistas del mundo y que Frenkie es un futbolista de gran potencial pero la historia nos demuestra que cuando mejor juega el Barça es cuando funciona al ritmo que marcan los centrocampistas de La Masia.

Solo en casos como el de Pedri o en su momento Schuster se tendría que romper esta ‘norma’.

Antes de que se instalaran Bernal y Casadó se suspiraba por un fichaje de un pivote físico y las penurias económicas y la vista de Flick facilitaron que la Masia saliera al rescate. Antes de que Xavi apostara por Fermín, la petición del técnico egarense era Lo Celso y el no poder fichar al centrocampista argentino le dio la opción al andaluz de triunfar.

Gavi of FC Barcelona in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Betis at Spotify Camp Nou stadium on May 17, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 17/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lo mismo pasó con Wjinaldum al que Koeman solicitaba y su no llegada dejó vía libre para Gavi. Anteriormente Xavi se aprovechó de que Rochemback fracasara para poder coger el relevo de Guardiola. Antes de que Bernardo Silva se decantara por el Madrid muchos suspiraban porque el portugués recalaran en el Barça. ¿Y si nos obligamos a apostar por los centrocampistas de casa? .

En la cantera blaugrana suben centrocampistas con un talento enorme y aunque todos no podrán triunfar sería una pena que no lo pudieran hacer porqué se ficha jugadores de fuera que no tienen más talento. Orian Goren, Pedro Rodríguez, Pedro Villar, Ebrima o Artem Rybak son maravillosos.

Orian Goren es un prodigio técnico / Dani Barbeito

Ellos tienen que competir para ganarse un hueco en la zona acha del primer equipo. Los partidos se dominan en el centro del campo pero es cierto que se ganan en las áreas. Allí es dónde el Barça tiene que centrar sus inversiones ecoinómicas con jugadores diferenciales.

En el centro del campo los que mejor interpretan el estilo del Barça son los futbolistas que crecen en La Masia. Son buenísimos los que suben. Buenos de verdad. Dejémosles espacio.