¡A celebrar la Liga como Dios manda!

Escribía recientemente un colega que el Barça de Flick ha sido inferior esta temporada a la anterior. ¿Razón? Porque ha ganado un título menos y ha sido eliminado antes en la Champions League. Es verdad. Sin embargo, otro compañero destaca que el actual Barça es mejor porque habrá ganado esta Liga con más puntos y sacándole más distancia al Real Madrid. También es cierto.

En Madrid, para restarle méritos al actual Barça, han llegado a decir que, a pesar de los últimos cinco títulos azulgranas en solo dos temporadas, los blancos han levantado más trofeos, incluidas dos Champions League, desde que Laporta llegó a la presidencia en 2021. Estadísticamente, es así.

Miren, qué quieren que les diga. Conquistar una Liga, una Copa (¡que se lo pregunten a la Real Sociedad!), no digamos ya una Champions (¿verdad PSG?), haya sido como haya sido, tiene un enorme mérito y deben valorarse y celebrarse como se merecen. Después que cada cual haga las lecturas y tertulias de bar que quiera.

Por eso no entiendo, bueno sí, porque algunos hablan desde un resentimiento ya patológico, que no se ponga en valor la longeva y extraordinaria etapa del FC Barcelona desde 2008 hasta 2020, dominando el fútbol mundial, dentro y fuera del terreno de juego. Primero con Laporta, luego con Rosell y finalmente con Bartomeu. Y ahora veremos hasta dónde es capaz de llegar el último mandato de Laporta con cinco años más por delante. Si fuéramos capaces de desprendernos de tantas etiquetas y sambenitos y sacarle brillo única y exclusivamente a todo lo bueno que se ha hecho y se ha vivido en FC Barcelona en los últimos tiempos, sería mucho mejor para todos.

Y si usáramos con justicia la palabra “herencia”, mejor todavía, porque si hay que poner en una balanza toda la “herencia”, y digo toda, no solo aquello que nos interesa, a más de uno se le caería la cara de vergüenza de tanto relato falso fácilmente desmontable. Las mentiras hay que combatirlas con hechos. Y la estadística no admite interpretaciones, es algo objetivo.

¿Un ejemplo más allá de los títulos? La Masia, piedra angular del éxito del último cuarto de siglo, primero con Pep Guardiola, luego con Xavi Hernández (también ganó una Liga con brillantez, ¿se acuerdan?) y ahora con Hansi Flick, sin olvidarnos de Tito Vilanova, Luis Enrique (¡qué triplete!) o de Valverde con su doblete.

La aparición de los Lamine Yamal, Gavi, Fermín, Cubarsí, Bernal, Balde, Casadó, etcétera, es la continuación de los Messi, Xavi, Piqué, Iniesta, Valdés... ¿Ven? Es el resultado de una filosofía y metodología que le ha permitido al Barça implantar con orgullo su propio ADN. Y eso es mérito de todos los que han pasado por el club desde finales de los ochenta. La Masia tiene muchos padres.

Felicitemos pues a Hansi Flick y a los suyos por entrar en el selecto grupo de entrenadores que han conquistado dos ligas consecutivas. El será el décimo en la centenaria historia del FC Barcelona después de haberlo conseguido Enrique Fernández, Ferdinand Daucik, Helenio Herrera, Johan Cruyff (cuatro), Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Pep Guardiola (tres), Luis Enrique y Ernesto Valverde.

Ahora, a disfrutar y a celebrar la Liga como Dios manda. Ya habrá tiempo de hablar de esos ‘otros’ partidos que se están jugando en el club de forma paralela y de los que deberemos preocuparnos y ocuparnos cuando toque. Sí, el cierre económico del curso 25-26, el desvío presupuestario del Espai Barça, del Palau Blaugrana, de ese pufo contable que es Barça Vision y de otros temas que irán saliendo.