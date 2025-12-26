Los casos Flick, Xabi Alonso y Manolo González

Si analizamos esta Liga a través de los entrenadores y los estilos de juego, veremos cómo se confirman las leyes de eso que llamamos ADN de los clubs y que se supone que es el origen genético de su concepto del fútbol. La historia está para confirmar que al Barça le van los entrenadores que entienden el fútbol como un juego de asociación, de posesión, de ataque. Cruyff y Guardiola, básicamente, pero también en su momento Menotti, Tito Vilanova y Luis Enrique y ahora Flick con la evolución que requieren los tiempos.

Por su parte, al Madrid le suele ir mejor con los entrenadores poco intervencionistas con los jugadores, que molesten poco, para entendernos, ya desde el legendario Molowny, hasta Del Bosque, Zidane o Ancelotti. Y quisiera añadir el caso del Espanyol, ahora que con Manolo González se ha reencontrado con el ADN que también supieron entender sus mejores técnicos, Clemente, Camacho, Flores, Luis Fernández...

Será verdad lo del ADN. El caso del actual Madrid es claro. Xabi Alonso quiere imponer un fútbol más ordenado y disciplinado y los jugadores se le han rebotado. En cambio, Flick ha encontrado en el Barça el terreno abonado para sus ideas y Manolo triunfa en el Espanyol desde la humildad y el esfuerzo.

Los tres llegaron para reconstruir unos equipos desnortados. Flick y González en situaciones complicadas, sin un duro el Barça y arruinado y en Segunda el Espanyol. Sus historias son de éxito y en tiempo récord. Sin embargo, el que lo tenía más fácil, Xabi Alonso, mea sangre en el Madrid. Es tan sencillo como que su ADN futbolístico no es el de su vestuario ni el del club. O cambia o le cambiarán.