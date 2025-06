El caso de Sergi Domínguez explica la necesidad de apostar por La Masia

Sergi Dominguez cuenta con la confianza de Flick / Javi Ferrándiz

Si se acaba confirmando el traspaso de Sergi Domínguez al Dinamo de Zagreb su caso pasará desapercibido en el mercado blaugrana pero nos explica muchas cosas. En primer lugar, es una evidencia que Sergi no ha podido consolidarse en el primer equipo como sí lo están logrando los Cubarsí, Fort, Casadó, Bernal o Lamine. Triunfar en el mejor club del mundo nunca es sencillo llegues de La Masia o como una inversión millonaria. Una primera lectura fácil pasa por criticar el nivel del jugador y asegurar que en La Masia no todos valen. Es tan cierto que no todos los de La Masia tienen sitio en el primer equipo como que tampoco todos los fichajes demuestran estar preparados para triunfar de blaugranas.

El caso de Sergi Domínguez ejemplifica que es 'lo peor' que puede pasar cuando el Barça da la oportunidad a un canterano de sumar minutos en el primer equipo.

El mejor escenario ya lo tenemos todos presente y es que el jugador explote en la élite como Lamine, Cubarsí y tantos otros. Pero profundicemos en lo que le ha sucedido a Sergi Domínguez.

El central catalán formado en La Masia desde que era infantil ha jugado seis partidos oficiales con el Barça sumando 235 minutos y dos titularidades.

Sergi Domínguez es uno de los capitanes del Barça Atlètic / FCB

La derrota en Pamplona le pasó factura y sus oportunidades decrecieron. No vamos a entrar si es o no un bagaje suficiente o no para juzgar si un jugador tiene nivel Barça o no lo tiene. Demos por buena la visión mayoritaria que entiende que estamos ante un jugador que no está preparado para jugar al máximo nivel. Una 'visión' de la que discrepo de manera radical aunque esto sería objeto de otro artículo de análisis más futbolístico.

La crueldad del fútbol es que los trenes hay que cogerlos cuando pasan y en la locura actual un mal partido para un canterano ya te deja señalado. Aún y así vale la pena 'arriesgar' con los canteranos porque las consecuencias de que jueguen en el primer equipo son siempre positivas.

A pesar de que Sergi no ha explotado en estas escasas apariciones el jugador ha recibido ofertas interesantes y podrá competir a nivel profesional en Croacia. El Barça ingresa una cantidad económica importante ( 1.200.000 euros) y se guarda un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso. ¿Conclusión? Cuando una apuesta de La Masia no explota igualmente todas las partes salen ganando. El jugador recibe propuestas para progresar a nivel profesional y el club saca rédito económico.

Sergi Domínguez asistió a Rubén López en el primer gol barcelonista / ATHLETICCLUB

¿Notan la diferencia de un caso así respecto a un fichaje que no funciona? Si un fichaje no rinde deportiva y económicamente el club sale muy perjudicado. El dinero invertido en el trasoaso y el salario alto del jugador dificulta una venta en la que se puedan sacar beneficios. Además, cuando un jugador tiene un contrato con el primer equipo se agarra a él lícitamente aunque no rinda como se esperaba.

Cuando, en cambio, el club ofrece oportunidades a sus canteranos las consecuencias son siempre positivas. Si el canterano explota en el primer equipo el éxito económico y deportivo es total mientras que si no cuaja ,como Sergi Domínguez, el rédito económico para el club y deportivo para el jugador es positivo.

¿Imaginen ahora que la prudencia hubiera evitado que Sergi debutara en el primer equipo? Jugando con el Barça Atlètic ni el Barça ingresaría una buena cifra por su traspaso ni el jugador tendría la posibilidad con una oferta exterior de mejorar sustancialmente su ficha ni su proyección profesional.

Sergi Domínguez en el Villarreal-Barça / Javi Ferrándiz

Es cierto que las ofertas del extranjero no solo llegan por jugadores del primer equipo. el mercado está muy atento a las joyas de La Masia pero al Barça es evidente que no le interesa que haya fugas sin haber podido testar al futbolista en la élite. El rendimiento en el primer equipo de un canterano suele ser satisfactorio pero nunca hay una plena garantía de ello y en el caso negativo siempre es saludable disponer de un plan B que beneficie al jugador y al club.

La conclusión de todo ello es que seguir apostando por La Masia es la mejor política posible en los apartados futbolístico y financiero para el Barça. Y otro día abriremos el melón de la paciencia. Si un día logramos que los talentos de La Masia gocen de la paciencia que tienen los fichajes aquel día el rendimiento de los canteranos a medio plazo será todavía mayor.

Aún y así vale la pena seguir apostando por convicción y pragmatismo por el fútbol base del club. La Masia es el hecho diferencial del Barça y su única tabla de salvación en un contexto en el que los clubs-estado juegan con otras reglas.