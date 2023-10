El 'caso Negreira' huele a podrido

El ‘caso Negreira’ tiene dos lecturas bien diferenciadas. Por un lado, es injustificable y poco defendible que el Barça pagara durante diecisiete años 7,3 millones a Enriquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Un error histórico que se paga caro. Una chapuza monumental que deja al club tocado y marcado. La excusa de los informes verbales es propia de un estafador que nunca fue un funcionario público. Tan solo un especulador de baja estofa. Un personajillo que engañó al Barça y traicionó a la clase arbitral. Lo lamentable es que cayeron en la trampa y demasiados presidentes miraran hacia otro lado. A veces es mejor reconocer un error antes que intentar justificarlo con argumentos poco convincentes.

Por otro lado, el Barça es víctima de la situación cuando esta lamentable historia se convierte en un arma arrojadiza contra el club con campañas dirigidas y orquestadas. No olvidemos que el caso ha prescrito deportivamente y que por la vía penal voces expertas aseguran que el procedimiento acabará archivado dentro de unos años por falta de pruebas. Cada vez que se pronuncia la Fiscalía o el Juez se monta una polémica y las redes se envenenan. Solo faltaba que el Sevilla se sumara el viernes a la campaña no acudiendo a la comida institucional ni al palco en un gesto fuera de lugar y contexto.

Estamos ante un problema que perjudica la imagen del Barça y del fútbol español. Un tema recurrente que desde Madrid agitan con inquina y rencor. Una investigación que por muchos registros que haga la Guardia Civil no conseguirá demostrar lo indemostrable. El Barça es culpable de pagar al vicepresidente del CTA, cierto, pero no es culpable de haber comprado árbitros porque esto nunca sucedió. Negreira se quedaba el dinero y quién sabe con quién repartía.

El caso huele a podrido, hablar de corrupción y soborno sin pruebas es una guerra sucia. Por si fuera poco, se ha producido un cambio de guion. El Juez Aguirre, con gran frivolidad, afirma que “los pagos conseguían los efectos arbitrales deseados”. Una grave acusación ya que no se pueden prejuzgar hechos no demostrados. Si hasta ahora se acusaba al Barça de corrupción deportiva ahora se le acusa de soborno, un delito de mayor gravedad. El club ya prepara el recurso. Un caso complejo y turbio que aparte de oler mal da mala imagen. Lamentablemente en este país la Justicia es lenta y poco fiable como experimentó el ex presidente Sandro Rosell. Cuando recuerdas esta terrible injusticia, dos años en la cárcel sin pruebas ni culpas, te das cuenta de que la justicia no es igual para todos.