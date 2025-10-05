El caso Negreira enfría el matrimonio Laporta - Florentino

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta junto al presidente del Real Madrid CF Florentino Pérez / VALENTI ENRICH

El matrimonio entre Laporta y Florentino está en horas bajas por culpa del caso Negreira. No se tirarán los platos por la cabeza pero el presidente del Barça ha llegado a la conclusión de que mejor separados que juntos. El proyecto de la Superliga que nació el 2021 sigue estancado aunque intenten negociar un acuerdo menor de cara al 2027. Es una causa perdida. La nueva Champions funciona y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, hace las cosas a su manera.

Traiciones intolerables

Las relaciones entre los dos grandes clubes se han enfriado por una serie de traiciones intolerables. El Real Madrid nunca ha bajado los brazos en el caso Negreira, todo lo contrario. Lo ha utilizado de cara a su afición para echar leña al fuego insinuando sobornos y prebendas. Se personaron en la causa abierta por la Fiscalía contra el Barça en el año 2023 como acusación particular y ahora han vuelto a la carga.

El pasado 26 de septiembre el club blanco presentó en el Juzgado número 1 de Barcelona un dosier acusatorio para incorporarlo al sumario; contiene declaraciones de ex directivos blaugranas sacadas de contexto. Además, han solicitado a la jueza que prorrogue la investigación del caso seis meses más. No se puede ir de la mano con Florentino cuando te acosa en los juzgados. Los socios no lo entienden y lo reprueban.

Restablecer relaciones con Ceferin

El presidente del Barça vislumbra el futuro que viene y sabe que estar enfrentado al poder nunca es rentable; por dicho motivo trabaja la nueva estrategia de recuperar el terreno perdido. Con Ceferin ha tendido puentes de diálogo y viajó hasta Liubliana, la ciudad del presidente esloveno, para conseguir rebajar de 60 a 15 millones de euros la multa por el incumplimiento del Fair Play Financiero. Fruto de este reencuentro, fue la presencia del presidente de la UEFA cinco años después –una ausencia demasiado larga- en el palco del Barça en Montjuïc, toda una señal de que se han restablecido las relaciones.

Este ha sido el primer paso para recuperar voz y voto en el fútbol europeo. El segundo se producirá el próximo miércoles cuando Laporta participe en la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes. Invitado personalmente por Al Khelaifi, presidente de la ECA y el PSG –con quien también ha recuperado la amistad- Laporta acudirá a Roma en un gesto de buenas intenciones de cara a la vuelta al redil.

La carpeta de la Superliga se caerá sola

No es bueno estar enfrentado a las instituciones, hay más a perder que a ganar. A partir de aquí, las consecuencias llegarán solas. La carpeta de la Superliga caerá por su inconsistencia por mucho que Florentino intente no quedar como un perdedor.

Toca marcar distancias con el Madrid, el enemigo, cuanto más lejos, mejor. No se puede olvidar que el club blanco ha movido por dos veces los hilos de la justicia para atacar directamente al Barça en el caso Negreira. Estas cosas no se olvidan.