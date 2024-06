Caso Marc Guiu: una decisión tan respetable como sorprendente

Marc Guiu volvió a ver portería con el Barça Atlètic / Javi Ferrándiz

Hay que esperar a ver como acaba el caso, pero si como parece, Marc Guiu acaba dejando el Barça para firmar por el Chelsea, se confirmará una operación muy sorprendente. Lo primero que hay que pedir es respeto total para la decisión del jugador. Es su carrera y él y sus agentes sabrán que es lo que más les conviene. Conociendo la toxicidad de algunas redes sociales pediría que ningún culé insulte a un jugador que ha defendido la camiseta del Barça durante una década.

Es tan emocional el mundo del fútbol si el Barça tiene el derecho a descartar cada temporada a muchos jugadores que desearían seguir jugando en el club de su vida y no lo podrán hacer, el mismo derecho tiene un jugador de pensar que prefiere cambiar de aires por razones económicas o deportivas. Insistiendo una vez más en que el respeto para el jugador tiene que ser total, es sorprendente que un futbolista que ha pasado en un año de jugar con el Juvenil B a participar con el primer equipo decida voluntariamente dejar el Barça cuando en el club cuentan con él. Guiu juega de blaugrana desde que era prebenjamín y siempre ha soñado con triunfar en el Barça. Cuando parece que tiene su objetivo muy cerca sorprende que prefiera vincularse a un Chelsea que pretende cederlo al Estrasburgo. Con todos los respetos para el conjunto francés, pasar del Barça a este modesto club galo, no parece una decisión deportiva demasiado acertada. Fichar por un Chelsea, que contrata jugadores como quién cambia de camisa y no sabe gestionarlos, tampoco parece lo más razonable para la estabilidad del jugador.

Hay precedentes para todos los gustos pero el caso de Ilaix que prefirió irse al Leipzig cuando el Barça contaba con él es un ejemplo para reflexionar. Víctor Barberá también prefirió irse al Brujas cuando en el Barça se contaba con él y el delantero barcelonés apenas ha jugado en la primera división belga.

Se puede entender que Guiu ve con Lewandowski y Ferran Torres un tapón en la delantera del Barça pero este argumento también le habría servido a Cubarsí la temporada pasada para irse cuando el Barça Atlètic fichó a Faye y Mbacke y el primer equipo a Iñigo. Fermín pudo pensar lo mismo con la apuesta el verano pasado por Noah Darvich. Al final, si quieres triunfar en el Barça subiendo de La Masia el camino nunca será limpio. No le pasó ni a Messi, Xavi o Iniesta. Dicho esto, si Marc Guiu cree que crecerá más como futbolista fuera del Barça está en su derecho en pensarlo y el timón de su carrera le pertenece a él.

En el Barça tienen que estar los que quieran estar y así como el Barça descarta a jugadores que querrían continuar hay que entender que, a veces, los jugadores prefieran seguir otro camino. ¿Tendría que volverse loco el barça para retener a Guiu? No, el Barça tendría que intentar retener a un jugador formado en su cantera y con buena proyección pero honestamente hay que decir que Guiu pintaba a ser en los próximos años un buen complemento pero en ningún caso una pieza troncal del Barça del futuro. En cualquier caso, ojalá haya acuerdo y se evite la marcha de un jugador que puede tener futuro en el primer equipo.

Y para los que se lamentan de que la cláusula de Guiu fuese solo de 6 millones hay que decirles que para poner una cláusula inasumible para los clubs ingleses hay que subir la ficha de tal manera que la masa salarial se dispararía de manera loca en jugadores que todavía no han demostrado nada en la élite.

Las fugas de talento las ha sufrido y las seguirá sufriendo el Barça más que otros clubs simplemente porque la cantera blaugrana es la que genera más promesas de calidad y los clubs más poderosos suelen fijarse en La Masia para fichar jóvenes formados en la mejor escuela. Esto no evita que un caso como el de Marc Guiu, si se acaba marchando, sea doloroso, y más para los que sentimos el fútbol base como algo propio, pero el fútbol profesional tiene estos peajes.