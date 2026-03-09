Caso Lewy: esperando a Laporta... si gana

La lista de alternativas publicadas como probable relevo de Robert Lewandowski a final de temporada es interminable. Las opciones reales que dispone Deco para suplir al veterano delantero, que no es la misma que maneja la prensa, también se supone que es generosamente amplia.

Unos y otros parten de una premisa clara: Lewy finaliza contrato a final de temporada, está a un paso de cumplir los 38 años y se de por descontado que sus mejores partidos y goles ya los ha jugado y marcado. En consecuencia, un club previsor debería trabajar a fondo el mercado en busca de un relevo de garantías para su punta de ataque.

El director deportivo del Barça, Deco, ya ha manifestado de forma reiterada que él trabaja sobre la idea que el equipo debe reforzarse en ataque: Rashford... y alguien más.

Deco rastrea, sondea e incluso negocia con multitud de agentes que ofrecen delanteros top, más o menos contrastados e incluso esa larga lista de presuntos aspirantes a estrellas del futuro. Promesas a buen precio, por supuesto. Ese perfil de futbolistas tan de moda y que encaja a la perfección con los movimientos de mercado que el club azulgrana ha ejecutado a lo largo de las últimas semanas.

Trabajo importante, pero supeditado a esa premisa clara que apuntábamos hace un momento: el adiós de Lewandowski solo es cuestión de semanas. Y eso, hoy por hoy, no está tan claro.

Algunos agentes con acceso directo a Deco y algunos medios polacos, próximos a Lewandowski, aseguran que la gran decisión respecto al futuro del internacional polaco aún no está tomada. Ni el Barça ha decidido no presentar oferta de renovación al goleador ni, por supuesto, Lewy ha comunicado que el año próximo jugará en Estados Unidos, Arabia, Italia o donde le apetezca. Ofertas no le faltarán.

Según algunas fuentes próximas a Robert y a su agente, Pini Zahavi, la gran conversación, la charla definitiva respecto al futuro del jugador aún no se ha llevado a cabo. La irrupción del proceso electoral ha aconsejado aplazar decisiones estratégicas a la espera de superar las votaciones del 15 de marzo. Un pequeño respiro hasta conocer el nombre del futuro presidente y ver como se han desarrollado los octavos de final de la Champions.

Dos de los grandes protagonistas ya se han pronunciado en las últimas horas: Lewy señaló que dará a conocer su futuro en un par de meses. Laporta se ha limitado a señalar que es muy difícil encontrar un recambio válido al polaco. Todo parece abierto y, si Laporta sale reelegido, nada se puede dar por hecho.