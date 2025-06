El 'caso Joan Garcia' marca la línea

Joan García durante el partido de la jornada 34 de LaLiga ante el Betis / Andreu Dalmau / EFE

Si no hay ningún contratiempo, esta semana el FC Barcelona anunciará el fichaje de Joan Garcia. El club blaugrana abonará la cláusula de rescisión del jugador del RCD Espanyol en la sede de LaLiga y reforzará la plantilla de Hansi Flick con un guardameta de rendimiento inmediato y, sobre todo, una enorme proyección.

A pesar de que esta demarcación no era inicialmente una de las prioridades de la dirección deportiva liderada por Deco en el mercado de fichajes, la entidad culer no ha dejado escapar la oportunidad de impulsar el relevo generacional bajo palos con una incorporación estratégica a buen precio en un gran movimiento que mejorará al equipo en el corto plazo y, por poco bien que vaya, garantizará la estabilidad en la portería durante la próxima década.

Esta operación debe marcar la línea a seguir a la hora de maniobrar en el mercado. El Barça no puede volver a cometer un error como, por ejemplo, el del pivote con Sergio Busquets: el club fue incapaz de anticiparse a su ‘ocaso’ y, cuando el de Badia del Vallès decidió poner punto final a su etapa en el Spotify Camp Nou, no se había diseñado una estrategia para sustituirlo. Sin margen económico para acometer una inversión importante ni un relevo claro en la Masia, pues Marc Casadó no contaba con la confianza del entrenador de entonces, Xavi Hernández, el resultado fue un fichaje ‘low cost’, el de Oriol Romeu, que no ofreció las garantías necesarias para asentarse en el once titular.

Al final este problema se resolvió gracias a la cantera (el paso adelante del propio Casadó y la irrupción de Marc Bernal) y la adaptación de jugadores como Pedri o Frenkie de Jong, pero en el mundo del fútbol siempre suele funcionar mejor la planificación que la improvisación. Avistar un contratiempo con suficiente margen temporal para evitarlo es una de las claves para perpetuar un ciclo ganador.

En el ‘caso Ter Stegen’ no todo tiene que ver con cuestiones deportivas. En el Barça no han gustado ciertas actitudes del capitán en los últimos meses y es evidente que esto ha dado un pequeño ‘empujón’ a la hora de mover ficha. Pero es una extraordinaria noticia que la entidad actúe antes de que el rendimiento del alemán no esté a la altura del máximo nivel europeo. La exigencia debe ser máxima y si los responsables consideran que hay mejores opciones que el teutón (en casa o en el mercado), no hay lugar para el titubeo. Con el relevo de Robert Lewandowski se tendrá que actuar de la misma forma. La posición del ‘9’ tiene que estar perfectamente cubierta cuando el polaco ya no marque diferencias. Será el gran próximo reto de Deco.

Un Balón de oro indiscutible

Reconozco que a día de hoy aún no he entendido los criterios que pesan más en el Balón de Oro. A veces los títulos colectivos dictan sentencia; en otras ocasiones se valoran más los números individuales, sobre todo los goles; el año pasado, con Rodri, se tuvieron en cuenta aspectos de influencia en el juego que nunca se habían considerado.

Si entendemos el fútbol como el deporte de equipo que es, no tiene sentido que un torneo como la Champions League sea determinante en este debate. Sí, Dembélé ha completado una temporada espectacular. Sí, el PSG ha ganado la máxima competición continental. Pero Lamine Yamal ha sido, indiscutiblemente, el mejor jugador de esta temporada. Y todo lo que ha logrado trasciende cualquier premio, por muy prestigioso que sea.