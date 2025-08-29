Caso Fermín: ¿decide el jugador o decide el Barça?

José Álvarez desveló en El Chiringuito la oferta millonaria del Newcastle por Fermín López / El Chiringuito

Verano realmente intenso el que le toca vivir a Fermín: fue el mejor jugador del Gamper, pero también fue el futbolista al que apuntaron todos los focos cuando Hansi Flick dijo que había algunos detalles suyos que no le gustaron durante la gira. Y por si fuera poco, llega una suculenta oferta del Chelsea para llevarse al centrocampista andaluz, que está pasando horas complicadas. Cuando uno tiene que tomar decisiones que marcarán su futuro de una u otra manera (ay, si tuviéramos una bola de cristal para no equivocarnos nunca...), el mal rato está asegurado.

Es cierto que elegir entre dos opciones interesantes siempre es más agradecido (seguir en el Barça o firmar por el actual campeón del mundo de clubes), pero Fermín está ante una disyuntiva vital y profesional especialmente complicada.

Dicho esto, ¿de quién debe ser la decisión final? ¿Única y exclusivamente del jugador? ¿Qué papel tiene que jugar el Barça? ¿Esperar a que Fermín se posicione o dar un paso adelante y actuar, en un sentido u otro?

Sea como fuere, el club debe intentar evitar a toda costa lo sucedido con Griezmann: el Barça llamó a su puerta y el jugador convirtió ese proceso lógico de duda y reflexión en un documental (llamado ‘La decisión’) que no gustó a nadie. Este caso, afortunadamente, es muy distinto: Fermín no es Griezmann. No va a plantarse ante las cámaras para escenificar su decisión. Y pase lo que pase, el Barça no saldrá tan debilitado como en aquella ocasión.

Si Fermín sigue, Flick estará contento y el equipo podrá contar con un jugador más importante de lo que parece: no solo es un revulsivo extraordinario, también aporta una cuota de gol nada desdeñable.

Y si se va, el club ingresará una enorme cantidad de dinero por un jugador formado en la cantera que en su día llegó gratis al fútbol base. No sería ni mucho menos una mala venta. Sería bueno, en cualquier caso, saber de quién es la decisión final: sería bueno que club y jugador fueran de la mano, pase lo pase. Si Fermín se va, porque ambos están de acuerdo. Y si se queda, que sea por el bien de ambos.