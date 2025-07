Caso Bardghji: un escándalo real

Bardghji afronta su gran reto como azulgrana / Carlos Monfort

Roony Bardghji parte con dos claras ventajas en su aterrizaje en el FC Barcelona. En primer lugar, llega porque Deco así lo ha querido. Con el avaI del portugués a sus espaldas, todo debería ser un poco más fácil. Y en segunda instancia, el sueco parece ser uno de esos jugadores que cae en gracia. Fútbol ofensivo, juventud y descaro. Tres ingredientes que están más de moda que nunca en la plantilla azulgrana.

Pero el camino de Bardghji hasta el Camp Nou no ha sido nada fácil. Y no me refiero solo a la grave lesión que le ha tenido casi diez meses en el dique seco. Hay que reconocer que a Deco no le ha temblado el pulso por firmar a un delantero que en el último año apenas si ha disputado un puñado de minutos. La joven promesa sueca se vio envuelta en uno de esos escándalos mediáticos que, por fortuna, parece tener un final feliz.

Semanas antes de su lesión, Bardghji adquiría enorme notoriedad después que su nombre fuera utilizado en una denuncia sorprendente. El periodista Troels Bagen Thogersen aseguraba que su colega Fabrizio Romano había ofrecido sus servicios para promocionar a determinados futbolistas a cambio de contraprestaciones económicas. Curiosamente, Roony Bardghji era uno de los afectados. Y no solo eso, sino que en algunos tweets ya se mencionaba concretamente que el Barça era uno de los posibles interesados en la contratación del emergente delantero sueco.

El tiempo ha transcurrido y el escándalo periodístico no ha despertado mayores secuelas. Y, por si fuera poco, la rumorología de hace un año se ha hecho realidad... Hace escasas horas Roony Bardghji se convertía en nuevo jugador del FC Barcelona.

No se trata de remover trapos sucios del pasado. Solo me inspira la voluntad de hacer hincapié en un jugador cuyo talento no discute nadie y al que solo queda por evaluar el nivel físico que ofrecerá a partir de mañana a las 18.00 horas (fecha escogida para la primera sesión preparatoria de la temporada 2025-26).

Será Flick quien examine las condiciones de Bardghji y será el propio entrenador quién deberá decidir -antes o después de la gira asiática- si la apuesta de riesgo de Deco tiene sentido o bien conviene plantearse una escala previa en forma de cesión.

Una fórmula que, en el fondo, me parece de lo más sensata: Deco propone y Hansi Flick dispone. A excepción de las grandes apuestas de club, que no es el caso, bien está que todo el mundo asuma papel. El director deportivo que calibre y arriesgue y el entrenador que se centre en alinear. Ahora, con Bardghji, sí está todo claro. Hace un año, con Vitor Roque, todo el mundo se puso de perfil. Que no se repita.