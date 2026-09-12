Carta abierta a Raphinha

Raphinha atraviesa uno de los momentos más importantes de su etapa en el FC Barcelona. A sus 29 años, el brasileño ha iniciado la temporada demostrando que puede asumir incluso un papel diferente, ejerciendo como delantero centro y respondiendo con goles. Pero reducir su influencia a las cifras sería quedarse muy corto. Raphinha es hoy uno de los líderes del equipo, uno de los futbolistas con mayor ascendencia dentro del vestuario y una pieza en la que Hansi Flick confía plenamente.

Ahí reside buena parte de su transformación. Sentirse importante le ha hecho crecer. Flick le ha dado responsabilidad, continuidad y galones, y el brasileño ha respondido elevando su rendimiento y también su peso específico en el grupo. El entrenador alemán vio desde el principio algo que quizá anteriormente no siempre se explotó: un jugador emocional, competitivo y necesitado de confianza para ofrecer su mejor versión.

Su renovación, por eso, es una magnífica noticia para el Barça. No solo garantiza la continuidad de un futbolista determinante, sino que aleja un escenario que comenzaba a contemplarse con cierta naturalidad: una posible salida hacia Arabia Saudí la próxima temporada. Raphinha está en plena madurez futbolística y el club ha decidido seguir apostando por él cuando todavía tiene mucho que ofrecer.

El siguiente paso de su evolución, sin embargo, debe producirse fuera del césped. Raphinha tiene que aprender a gestionar mejor su comunicación y la imagen que proyecta. Es un futbolista especial, mucho más cercano, comprometido y sensible de lo que en ocasiones consigue transmitir públicamente. Sus reacciones, algunos gestos o determinadas declaraciones no siempre ayudan a explicar quién es realmente.

Y quizá ahí haya que buscar también una parte de la explicación a situaciones difíciles de entender desde un punto de vista estrictamente deportivo, como su ausencia entre los 30 candidatos al Balón de Oro. Para convertirse en uno de los grandes referentes mundiales, ya no basta únicamente con jugar bien. También importa saber contar quién eres. Y ese sigue siendo el gran debe de Raphinha.