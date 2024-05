Carta abierta a Hansi Flick

Flick, anunciado como entrenador del Barça / FCB

Apreciado entrenador,

Desde SPORT le queremos dar la bienvenida y desearle toda la suerte del mundo. Su suerte será la nuestra, porque no hay nada mejor para nuestro diario que el Barça funcione bien, juegue mejor y, sobre todo, conquiste títulos. Queremos mostrarle el mismo apoyo y complicidad que ofrecimos a Xavi cuando fichó por el Barça. Es verdad que su predecesor jugaba con ventaja, pues al ser una de las leyendas más estimadas de la historia del club su fichaje no fue discutido por nadie, pero no dude que usted recibirá el mismo trato.

Nos han dicho que es un buen gestor del vestuario; que apuesta por la cantera; que tiene buen ‘feeling’ con los futbolistas; que es autoritario cuando la ocasión lo requiere; que es un tipo familiar, que no le gusta el protagonismo y que, encima, es amable con los periodistas. A priori, lo tiene todo para triunfar en el Barça, aunque a sus 59 años, no tenga tan extenso currículum como otros entrenadores. Le decía que puede contar con nuestro apoyo inicial, pero sepa también que estaremos vigilantes sobre su trabajo. Esa es nuestra labor y no cesaremos en nuestro empeño de explicar la verdad.

Xavi recibió todo nuestro respaldo desde que fue anunciado como entrenador hasta que el juego del equipo empezó a coger una peligrosa derivada. Lo advertimos reiteradamente y, desgraciadamente, el tiempo nos dio la razón. Ahora empieza una nueva etapa y, como los periodistas no somos nadie para dar consejos, le explicaré el que Johan Cruyff le dio a Xavi hace unos años. Decía el genio holandés a su discípulo que un entrenador de un equipo grande como el Barça solo puede sobrevivir si toma decisiones propias y es independiente de su presidente. Lo dicho, sea usted libre y muestre su propia personalidad. Tiene por delante una gran responsabilidad y apasionante reto. La responsabilidad de devolver la ilusión que se había prometido a todos los barcelonistas y el reto de volver a ganar títulos. El Barça está en sus manos.

Mucha suerte, entrenador.