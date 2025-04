Carta abierta a los bros 'gunners'

El Arsenal volverá a la Premier tras lograr un gran embrión anímico por golear al Real Madrid en Champions / RÉCORD

Como las cartas abiertas suelen transpirar una pedantería insoportable, la de quien habla creyendo estar por encima del bien y del mal, en este humilde rincón de SPORT le hemos añadido lo de “bros”, que además de ser verdad (la comunión vivida en la final de la Champions de 2006 fue total), permite rebajar un poco el exceso de luces. Superado el prólogo, entremos en materia, que los segundos de lectura van caros.

“Queridos bros, no existe ni un solo argumento futbolístico, ni uno solo, al que el Real Madrid pueda agarrarse para eliminaros en el Bernabéu. Todo lo que se oye desde Madrid son chorradas como la épica, los fenómenos paranormales (imagino que los arbitrajes están incluidos) o lo del ‘molto longo’ y ‘el espíritu de Juanito’. El repaso que le dio vuestro entrenador, Mikel Arteta, a Ancelotti fue tan insultante que, si existiera esta opción, los blancos ya se habrían rendido. Pero debéis saber que esta gente no saber perder y que, cuando lo hace, nunca es culpa suya.

De hecho, nada más acabar la que fue una humillación histórica que siempre recordaréis, bros ‘gunners’, el pesimismo más absoluto recorrió todos los rincones del madridismo sociológico (así definió Laporta la influencia atemporal, transversal, apolítica y lineal que rodea a los blancos), pero allí quien manda es Florentino, que, tras su toque de corneta, provocó que sus principales diarios ya hablen de remontada. Hay guiones tan predecibles que no dan ni para una mala peli de serie B echando la siesta un sábado por la tarde. ¿Las echan por la tele también en Inglaterra, estas películas? Imagino que sí.

Pensad, y esto es muy importante, que la gran fortaleza del madridismo no está sobre el césped, donde no juegan a nada desde hace muchísimos años, sino en su habilidad para hacer creer al resto de clubs que son invencibles. El resto de clubs, entre los que no está el Barça, que no se traga las mentiras blancas y ahí están los resultados directos para demostrarlo, han aceptado un relato ficticio que les ha hecho caer de forma estrepitosa cuando lo tenían todo para convertir la leyenda merengue en puro ilusionismo. Espero de corazón que os llegue esta misiva y entendáis que todo es mentira, que la única verdad fue el 3-0 en el Emirates.

Os aconsejo, si me permitís, que le digáis a Mikel que vuelva a llamar a Pep, pero esta vez para que Pep le explique cómo perdió la eliminatoria de 2022. Aquello no tuvo nada que ver con el fútbol, sino con la debilidad mental de vuestros vecinos del norte. No caigáis en la misma trampa, esto va de fútbol, solo y únicamente va de fútbol. Y ahí Ancelotti nada tiene que hacer con Arteta. Sois mejores.

Con cariño y deseando repetir la histórica final de 2006 de París, en la que fuisteis unos insignes caballeros en la derrota, os quiere, vuestro bro”.