Carta abierta de Bojan Krkic Sr.

Cuando se gana un título o varios, cuando la temporada ha sido un éxito deportivo o cuando se pierden los títulos o la temporada no ha estado a la altura de lo deseado y esperado, todos los sectores del club, en este caso del Barça, han contribuido y han aportado algo para que así sea.

Evidentemente, los jugadores, junto con el staff técnico, incluyendo preparadores físicos, son los más involucrados y los que están en la primera línea de presión y padecen el estrés competitiv. De ellos depende en gran parte la estabilidad del club.

La secretaría técnica, encabezada por el director deportivo, el scouting, los servicios médicos con sus recuperadores, fisios, dietistas, especialistas en prevención, coaches, el departamento de atención a las necesidades de los futbolistas y el departamento de prensa le dan un plus y también son muy importantes en el trabajo integral que ayuda a tener al futbolista preparado para competir.

Por encima de todo está la junta directiva que gestiona el club en el aspecto económico, financiero y social y que, con su presidente, garantiza la estabilidad del club.

En este caso es muy importante la figura del presidente porque gestionar una entidad, un transatlántico como el Barça, no es sencillo. Requiere mucha dedicación, capacidad para gestionar presión y estrés y tener madera de líder. Sobre todo, para llevar el Barça, es imprescindible tener ilusión y mucha pasión por los colores. A mí me gustan los líderes que saben mandar y que, trabajando, desprenden y contagian pasión por lo que hacen. Por esto quería hablar del candidato a la presidencia Joan Laporta que reúne todas estas condiciones.

Liderazgo sólido

El Barça es una energía muy potente e indestructible, creada y llevada por la enorme masa social, llena de amor, pasión, admiración, ilusión y sentimiento catalán. El barcelonismo es muy exigente, pero sabe reconocer y agradecer el buen trabajo de sus líderes. Esta energía, según qué presidente, tiene un efecto u otro. Depende de cómo se transmite y se canaliza.

Joan laporta la potencia todavía más, le da más fluidez positiva y un toque importante de optimismo, porque siente los colores del Barça con enorme pasión y convicción. Contagia a los culers, que necesitan un líder así. Sabe gestionar y relativizar el sufrimiento, que un líder debe entender y saber reconvertir en optimismo. El actual candidato Joan Laporta lo entiende y lo gestiona con serenidad.

Tomar decisiones de peso, con cierto riesgo e intuición pero con convicción, es su virtud y lo hemos visto en su primera legislatura como presidente poniendo a Frank Rijkaard como entrenador y a Txiki Begiristain como director deportivo. Los dos tenían muy poca experiencia, pero fue un acierto total y con ellos se ganaron títulos muy importantes. Actualmente, Txiki es uno de los directores deportivos con más prestigio en Europa.

Txiki y Rijkaard habían construido un equipo ganador, con base de jugadores de La Masia, preparado para competir en la élite durante muchos años.

Aquí es donde, con la salida de Rijkaard, Laporta se atreve a poner como entrenador del primer equipo a Pep Guardiola, con solo un año de experiencia como entrenador en Tercera División con el Barça B. El presidente era consciente de que se había construido un equipo ganador, con mucha calidad y que con dos refuerzos necesitaba un entrenador ambicioso que conociera la casa. Fue otro acierto en su gestión.

Luego vivimos los mejores años del Barça en su historia, disfrutando del juego y de los títulos. El club se revalorizó y la cotización de los jugadores, sobre todo de La Masia, se incrementó mucho.

Hace unos años, con el presidente anterior, el Barça era un club con muchos problemas estructurales, económicos, sociales, institucionales y sobre todo deportivos. Era un club que necesitaba un reset, un cambio de rumbo en todo.

El Fair Play salarial estaba muy sobrepasado, el club estaba endeudado y la imagen del club en las competiciones europeas estaba afectada. El club se hipotecó con salarios desmesurados y con fichajes como Junior Firpo, Boateng, Braithwaite, Trincao, Yusuf Demir o Emerson, que pasaron fugazmente por el Barça. Buenos jugadores, pero sin ese plus necesario para jugar en el Barça. Faltó criterio.

Esto, con Joan Laporta como presidente, no pasaría. Al asumir la presidencia, lo primero que hizo fue, tras unos partidos, destituir a Koeman, nombrar a Xavi como nuevo entrenador e incorporar a Mateu Alemany y Jordi Cruyff como responsables de la dirección deportiva, y a Alexanco como director del fútbol base. Acierto total. El criterio en fichajes estuvo a la altura de las exigencias de un gran club como el Barça. El equipo se clasificó para la Champions League y se ganaron LaLiga y la Supercopa de España.

Luego, por distintas circunstancias, salieron Mateu y Jordi y se nombró a Deco como nuevo director deportivo. La línea de fichajes siguió con máximas exigencias y acierto en el criterio, a pesar de todas las dificultades con el Fair Play.

Relevo técnico

Hace casi dos años se firmó a Hansi Flick como nuevo entrenador. En el primer año todos estábamos expectantes por ver qué pasaría con el nuevo proyecto, con el único fichaje de Dani Olmo y muchas dudas sobre el rendimiento de varios jugadores y del equipo, teniendo en cuenta que el máximo rival se había reforzado con un gran jugador como Mbappé.

La pretemporada, con los partidos amistosos en Estados Unidos, ganando a grandes equipos, dio un aviso de que la plantilla podía ser muy competitiva.

Y, evidentemente, fue una temporada en la que disfrutamos mucho del juego atractivo del equipo y se ganaron títulos muy importantes, con jugadores muy revalorizados y con la imagen del club por las nubes. Además, la directiva y la dirección deportiva encabezada por Deco, junto con Hansi Flick, siguen apostando y confiando plenamente en el jugador de La Masia, que es clave en el proyecto deportivo.

Alexanco, con sus ayudantes, está formando jóvenes talentos preparados para, cuando sea necesario, dar el salto al primer equipo. La cantera sigue funcionando sin parar y en línea ascendente. La temporada pasada fue campeona de la Youth League, la liga de campeones juvenil.

El scouting del club, encabezado por Joao Amaral, tiene el mercado futbolístico mundial controlado y en la última ventana de enero se firmaron tres jóvenes jugadores con mucha calidad y talento para el Barça Atlètic, con clara proyección para el primer equipo.

El balance de fichajes en la etapa de la presidencia de Joan Laporta, junto con la dirección deportiva, es acertado: Joan Garcia, Raphinha, Dani Olmo, Iñigo Martínez, Ferran, Lewandowski, Christensen, Rashford, João Félix, Szczęsny, Cancelo, Bardghji, recuperar a Fermín y Eric García, y apostar por Cubarsí, Lamine, Gavi, Balde, Pedri, Bernal, Casadó, Gerard Martín, Jofre Torrents, Tony Marqués, Espart. En la portería, esperando a Kochen, además de Cortés, Guille Fernández, Juan Hernández, Toni Fernández o Dani Rodríguez.

Apostar por Rafa Márquez y luego por Juliano Belletti como entrenadores del Barça Atlètic ha dado un plus en la formación de futuros integrantes del primer equipo.

El equipo femenino es, con mucha diferencia, el mejor de España y Europa, y una referencia mundial, creado por Marc Vivés y dirigido por Pere Romeu.

En esta temporada se ha ganado la Supercopa de España en la final contra el Real Madrid, el equipo es líder y favorito para ganar la liga con cuatro puntos sobre el conjunto madridista y con muchas opciones de llegar a jugar la final de la Champions League.

Algunas decisiones han sido traumáticas y con mucha responsabilidad, pero el capitán del transatlántico, Joan Laporta, ha superado todos los icebergs y ha acertado otra vez en el rumbo ganador del club. La nave está navegando con tranquilidad hacia un horizonte de muchos éxitos y no hay que cambiar el rumbo. Se está construyendo el nuevo Camp Nou, que será el estadio más bonito y moderno del mundo.

Culers, el club está creciendo, en muy buena dinámica deportiva, institucional y social. Se respira estabilidad, están en juego títulos importantes y con posibilidades reales de ganarlos. El proyecto está funcionando muy bien y está gestionado por grandes profesionales, que es lo que necesitan los deportistas en el club.

Las negociaciones para incorporar nuevos jugadores están en proceso y no es prudente introducir otras personas para reiniciarlas. El primer paso es conectar con el agente de los jugadores, y eso ya se ha hecho. Con el permiso del jugador y del agente, posteriormente, se negocia con el club, y la actual secretaría técnica está en ello.

No es el momento de hacer cambios, sino de depositar otra vez la confianza en Joan Laporta como futuro presidente del Barça, porque cogió el club en el peor momento de su historia, lo estabilizó y lo ha hecho campeón con sus decisiones.

¡Visca Barça y visca Catalunya!