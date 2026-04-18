La carrera por la Champions League, al rojo vivo: ¿Quién es el favorito?

Hemos llegado a las semifinales de la Liga de Campeones disfrutando de un nuevo formato muy acertado, que ha incrementado la competitividad, la incertidumbre y los enfrentamientos inesperados, muchos de ellos de gran calidad.

Pero, sobre todo, lo más importante es que hemos comprobado diferencias en el rendimiento entre los jugadores top. Es decir, quién de ellos es capaz de aportar un plus en los momentos difíciles de los partidos y con continuidad (Lamine, Kane, Vitinha, Rice, Griezmann, etc.) y quién ha mostrado mucha calidad, pero sin demostrar regularidad en cada partido importante (Vinícius, Barcola, Odegaard, Baena, Gnabry, etc.).

Es evidente que el camino no es fácil porque, con tantos partidos durante el año, tanto con el propio equipo como con las selecciones, han aumentado las lesiones y, en muchas ocasiones, los equipos no han podido disponer de sus futbolistas más importantes en los partidos clave. Un ejemplo claro es el Barça, que no pudo contar con Raphinha, uno de los jugadores fundamentales en el desarrollo del juego y en la efectividad del equipo.

Situación deportiva de los semifinalistas

El Atlético de Madrid es el equipo que ha estado más cómodo en este tramo, porque sin opciones de ganar la Liga, pero con la clasificación para la próxima Champions asegurada, ha podido dosificar y dar descanso a sus jugadores en la competición doméstica y centrarse exclusivamente en los cuartos de final contra el Barça y en la final de la Copa del Rey.

El Bayern de Múnich, muy superior en la Bundesliga, es líder desde hace muchas jornadas con una amplia ventaja de puntos. Sin presión añadida, ha podido centrarse en priorizar la gestión de los partidos de Champions. En los dos encuentros contra el Real Madrid, además de la superioridad futbolística, se ha visto mayor frescura y energía en sus jugadores en comparación con su rival. Este factor físico puede ser determinante en las eliminatorias.

El PSG es líder destacado de la Ligue 1, con mucha superioridad en calidad individual. En estos momentos mantiene ventaja sobre el segundo clasificado y prácticamente tiene el campeonato en la mano. En el último mes ha podido dar descanso a sus jugadores clave, sobre todo antes de los octavos y cuartos de final, y ha llegado a semifinales pudiendo desplegar una intensidad notable en el juego, algo poco habitual a estas alturas de la temporada. Tiene pendiente un partido exigente en casa del Lens, donde estará obligado a no perder y donde tendrá un desgaste importante.

El Arsenal es el equipo que está en una situación más incómoda y menos ventajosa de los semifinalistas. En la segunda vuelta de la Premier League ha bajado su rendimiento, especialmente en el último mes, donde ha perdido partidos importantes. Es líder de la Liga con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City (con un partido menos), y próximamente jugará en casa del City en un encuentro trascendental.

Si pierde y el City gana su partido pendiente, podría perder el liderato. Además, ha quedado eliminado en la Copa inglesa y los jugadores viven con mucha presión y estrés lo que les espera. A este desgaste mental se suma que Arteta ha tenido que alinear a sus mejores jugadores en cada partido, sin poder dosificar a los titulares. Su eliminatoria en cuartos contra el Sporting de Lisboa ha sido muy sufrida.

¿Cómo juega cada uno de ellos?

El Atlético de Madrid (4-4-2), con Simeone, es el menos dominador en cuanto a posesión. Basa su juego en una buena organización defensiva, un bloque bajo que le permite salir con velocidad y verticalidad en las transiciones ofensivas, sin perder el orden tras pérdida de balón. No le interesa dominar ni tener la posesión, sino aprovechar la velocidad de sus atacantes y la capacidad de Griezmann entre líneas como generador de juego, junto a las llegadas desde segunda línea de Marcos Llorente.

El Bayern de Múnich (4-2-3-1) despliega un juego con mucha intensidad, líneas adelantadas y presión alta, con intención clara de dominar y obligar al rival a replegarse. Utiliza a los centrales en la construcción para generar superioridad, con extremos muy abiertos y una circulación rápida del balón. Busca constantemente la capacidad goleadora de Harry Kane dentro del área. Destaca también por su agresividad en la recuperación y por sus recursos en el uno contra uno. Su planteamiento es parecido al del Barça, lo que implica también el riesgo de sufrir contraataques, como se vio ante el Real Madrid. Su gran ventaja es poder dosificar a sus jugadores, ya que tiene la Liga prácticamente ganada.

El PSG (4-3-3) es posiblemente el equipo con más calidad individual y mejor equilibrio entre líneas. Tiene superioridad en talento en la zona de creación, con jugadores como Vitinha o Fabián, además de extremos rápidos y laterales muy peligrosos como Hakimi y Nuno Mendes, que se incorporan tanto por dentro como por fuera. Suelen intercambiar posiciones en ataque para desordenar al rival. Su solidez defensiva es notable y está muy apoyada por la intensidad en la presión del equipo.

El Arsenal (4-2-3-1), que fue primero en la liguilla de la Champions con gran solidez, ha mostrado desgaste en las eliminatorias. Tiene menor capacidad goleadora y ha bajado su rendimiento también en la Liga. Es el tercer año consecutivo en el que repite una gran primera mitad de temporada y un bajón en la segunda. Cuando está en su mejor nivel, es un equipo que mueve rápido el balón, con pivotes creativos y extremos capaces de desbordar por dentro y por fuera, además de delanteros con facilidad para finalizar. Defensivamente es sólido, aunque sus laterales no se incorporan tanto al ataque.

¿Quién es el favorito para ganar la Liga de Campeones?

Es una pena que el Barça no se haya clasificado para las semifinales, siendo superior al Atlético de Madrid en la eliminatoria y condicionado por decisiones arbitrales clave en el resultado final. Tenía muchas posibilidades reales de llegar a la final y ganarla.

Las semifinales entre Bayern y PSG son, para muchos, una final anticipada. El Atlético tiene muchas opciones de eliminar al Arsenal, ya que ha podido dosificar a sus jugadores y llega con confianza tras eliminar al Barça. Si además gana la Copa del Rey, su motivación aumentará aún más.

El Arsenal dependerá mucho de sus próximos partidos en la Premier, que marcarán su estado anímico antes de las semifinales. Bayern y PSG serán campeones de sus ligas, y, en mi opinión, quien gane ese duelo será el campeón de la Champions. Mi apuesta es el Bayern de Múnich. ¿Y la vuestra?