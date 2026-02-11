Una carrera de 2.337 metros

Este lunes se llevó a cabo el pistoletazo de salida para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Una breve carrera de fondo para obtener las llaves del gobierno blaugrana que finalizará el 15 de marzo con la fiesta de la democracia culer en la que estarán llamados a las urnas unos 100.000 socios y socias. La antítesis a la dictadura instaurada en el Santiago Bernabéu desde hace 20 años.

Antes de llegar a la línea de meta, los cuatro precandidatos deberán superar una primera y nada sencilla primera etapa. Bien, para algunos será más complicada que para otros. Si los futuribles a la presidencia quieren dejar por el camino el prefijo que les otorga la condición de candidatos con pleno derecho deberán reunir 2.337 firmas válidas de socios y socias durante dos semanas: entre el 15 de febrero y el 2 de marzo.

Una cifra ligeramente superior a las 2.257 firmas que se estipularon para pasar el corte en las últimas elecciones del 2021, cuya cifra se obtiene al calcular la mitad de la composición de la Asamblea. En aquel entonces, de los nueve precandidatos, tan solo se convirtieron en candidatos tres de ellos: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa.

El filtro del club invalidó los avales la candidatura de Emili Rousaud, mientras que Xavi Vilajoana se quedó con la miel en los labios. Los abanderados del juego sucio y de la nula transparencia, Jordi Farré, Lluís Fernandez Alà y Pere Riera destruyeron sus boletos en el Auditori sin ser contabilizados. Por no hablar de Agustí Benedito, quien ni tan siquiera se personó en las instalaciones del club.

A Laporta ya le están haciendo la campaña el resto de precandidatos sin que haya arrancado el proceso electoral y conseguirás las firmas sin bajarse del autocar. La reducida lista de futuribles a la presidencia deja a Font como líder de la oposición, algo que le podría permitir aglutinar más firmas que las 4.431 de hace un lustro. Más trabajo tendrán por delante Marc Ciria y Xavi Vilajoana, quienes deberán convencer a la masa social de que son una alternativa real a sentarse en el palco del Spotify Camp Nou. ¿Un pronóstico? Volverá a ser una cosa de tres; eso sí, será más desigual que nunca.