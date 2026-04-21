Las carpetas Lewandowski, De Jong y Araujo

Dos años sin conseguir el objetivo en la Champions al mismo tiempo que el equipo de Flick se ha paseado en la Liga indican que el Barça ha de reforzarse considerablemente para optar al título europeo. Con la plantilla actual no alcanza. Y una vez aceptada esta premisa, hay que trazar el plan para corregir la situación. Equipo más sólido y con referentes de primerísimo nivel en puestos clave como centrales y goleador y plantilla más amplia para enfrentarse a lesiones, bajas formas y otras adversidades. Pero, claro, esto vale mucho dinero y el club todavía está saliendo de una crisis brutal.

Es por eso que hay a abrir y afrontar de una vez por todas una serie de carpetas asumiendo las decisiones desde el punto de vista deportivo-económico más que sentimental. Lewandowski, por ejemplo. Lewy ya no irá a más y no tiene ningún sentido que se quede por la mitad de precio, que seguiría siendo un dineral, como suplente de lujo. Es verdad que el polaco se hace querer, que lo ha dado todo, pero el Barça también se lo ha dado todo, el jugador mejor pagado de la plantilla. Igual sucede con Christensen, más fácil porque en su caso el factor sentimental es mucho menor.

Y después, los traspasos. Sin traspasos no vendrán cracks. Hay carpetas que se arrastran desde hace años. De Jong, con él son siete años sin cumplir objetivos europeos. Araujo, no rinde al nivel esperado y exigible. También Koundé, perfectamente prescindible. Ter Stegen podría ayudar... Todo depende de lo que los interesados estén dispuestos a pagar y de si ellos quieren irse, que tampoco está nada claro. Pero las decisiones se han de tomar con la cabeza fría y a partir de ahí, ejecutar.